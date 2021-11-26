Vakıfbank
, 16 ülkeden 27 bankanın katılımıyla 296 milyon dolar ve 313.5 milyon eurodan oluşan toplam 650 milyon dolarlık sendikasyon kredisi temin etti. Vakıfbank'tan yapılan açıklamaya göre, banka, nisan ayının ardından yılın ikinci sendikasyon kredisini de sürdürülebilir performans kriterlerine dayalı olarak yeniledi. Böylece bankanın tüm sendikasyon kredileri, sürdürülebilirlik kriterleriyle dönüştürülmüş oldu.
GÜVENİ PERÇİNLEDİ
Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, bankanın, yılın ikinci sendikasyon kredisini de sürdürülebilir performans kriterlerine dayalı olarak yenileyerek sürdürülebilir temalı fonlamalardaki öncü konumunu devam ettirdiğini belirtti. Yüzde 102 oranında yeniledikleri sendikasyon kredisinin, ülke ve Vakıfbank'a duyulan güveni bir kez daha perçinlediğini vurgulayan Üstünsalih, "Nisan ayındaki 1.1 milyar dolarlık işlemle beraber 1.8 milyar dolara ulaşan sendikasyon kredimiz, güçlü muhabir ağımızın en önemli göstergesi" dedi. Üstünsalih, sürdürülebilirliğin kurumların kısa vadeli performansını da olumlu etkileyen bir unsur olduğunu aktararak, şunları kaydetti: "Karbon emisyonumuzun azaltılması, elektrik tüketimimizde yenilenebilir kaynakların kullanımı ve Karbon Saydamlık Projesi (
CDP) Su Programına yapılacak raporlama taahhütlerini içeren sendikasyon kredimizin maliyeti, bu taahhütlerimizin ilgili dönemlerde gerçekleşmesi durumunda daha da aşağı seviyelere inecektir."
REEL SEKTÖRE DESTEK
VAKIFBANK'IN, uluslararası kaynak temininde en aktif Türk bankası
olduğunu ifade eden Genel Müdür Abdi Serdar Üstünsalih, "Yurt dışından sağladığımız uzun vadeli, uygun maliyetli 14 milyar dolara ulaşan toplam kaynağımızla reel sektöre destek olmaya ve dış ticareti finanse etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.