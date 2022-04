68 yılda aktif büyüklüğü 1 trilyonu aştı

1954'TE vakıf kaynaklarını Türkiye ekonomisine kazandırma hedefiyle kurulan VakıfBank, 68'inci yaşına, 1 trilyon TL'yi aşan aktif büyüklüğüyle Türkiye'nin ikinci bankası konumunu güçlendirerek girdi. Yıl dönümü kutlamaları kapsamında VakıfBank üst yönetiminin Anıtkabir ziyaretinin ardından 400 VakıfBanklı Haliç Kongre Merkezi'nde bir araya geldi. Kutlamaya VakıfBanklı üst düzey yöneticinin yanı sıra, geleneksel 15 ve 20 yıl kıdem ödülleri kapsamında ödüle hak kazanan 400 çalışan katıldı. VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, "Bankamız 68'inci yaşına geçmişten aldığı güçle geleceğe bakarak giriyor. Tıpkı bir çınarın her ilkbaharda yeniden canlanması gibi bankamız da özellikle son yıllarda gücüne güç kattı. Çok kısa bir sürede aktif büyüklükte 6'ncılıktan 2'nciliğe yükseldik. Aktif büyüklüğümüzü 1 trilyon TL gibi önemli bir eşiğin üzerine taşıdık" dedi. Geçen yılsonunda başlatılan sürdürülebilir bankacılık hamlesine de değinen Üstünsalih, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kuruluşumuzda bize emanet edilen değerlere her zaman sahip çıktık. Var gücümüzle çalıştık. Bankamızı ve ülkemizi büyüttük. Bugün misyonumuz daha da büyük. Geçmişten aldığımız emaneti geleceğe taşımak her zamankinden daha önemli. Sürdürülebilir bir dünya için, çocuklarımızın geleceği için elimizden gelenin de fazlasını yapma sorumluluğunu da taşıyoruz. Sürdürülebilir bankacılığı en geniş anlamıyla ele alıyor ve stratejimizin ana omurgası olarak görüyoruz. Ülkemize ve insanımıza kattığımız değeri daha da artırmak için çalışıyoruz. Ülke ekonomimizi ve refahımızı büyütmeye devam edeceğiz."