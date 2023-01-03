6’lı masada ’Türklük’ krizi: İYİ Parti’den küçük ortak DEVA’ya rest

KILIÇDAROĞLU'NUN DANIŞMANI: ÖZERLİK CHP'NİN PROJELERİ ARASINDA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun rozet takarak hukuk ve siyasi işler başdanışmanı yaptığı Nuşirevan Elçi'den de yine geçtiğimiz günlerde 'özerklik' itirafı gelmişti. CHP Genel Merkezi'nde Erbil merkezli Rudaw'a konuşan Elçi, CHP'nin projeleri arasında özerklik olduğunu söylemişti.

Elçi kendisine yöneltilen, "CHP'nin şu an Kürt hakları konusundan ne tür bir projesi bulunuyor? Yani programında Kürtlerin haklarının verilmesi konusunda nasıl bir programı var?" sorusuna verdiği yanıtla CHP'nin bölücü planını itiraf etmişti. Elçi "Zaten CHP iktidar olmadığı sürece bu sorunu çözemez. Projeleri tabii ki var. Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi diyoruz artık adı özerklik veya başka türlü de konulabilir. Bunun değiştirilmesi gerekiyor zaten. Tüm yetki ve imkanların tek bir yerde toplanması zaten başından beri yanlıştı." demişti.