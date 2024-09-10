7 ayda 600 bin istihdam

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayı iş gücü verilerini açıkladı. İşsizlik oranı 0.4 puan azalarak yüzde 8.8 seviyesinde gerçekleşti. İşsiz sayısı ise bir önceki aya göre 112 bin kişi azalarak 3 milyon 167 bin kişi oldu. Temmuz ayında 15 yaş ve üzeri işsiz sayısı bir önceki aya göre 112 bin kişi azalarak 3 milyon 167 bine geriledi. Aynı dönemde istihdam edilenlerin sayısı 235 bin kişi artarak 32 milyon 712 bine yükseldi. 15-24 yaş arası genç nüfusta işsizlik oranı, bir önceki aya göre 1 puan azalarak yüzde 16.6 seviyesine indi. Temmuz ayında işgücüne katılım oranı 0.1 puan artarak yüzde 54.4 seviyesine çıktı.Verileri sosyal medya hesabından değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomide dengelenmenin sürdüğünü belirterek, "Ekonomide dengelenmenin sürdüğü yılın ilk yedi ayında istihdam yaklaşık 600 bin kişi arttı" dedi. Sanayi sektöründe büyümenin ılımlı seyrettiğini, 7 ayda sanayi üretiminin yıllık yüzde 1.2 arttığını vurgulayan Şimşek, "İhracat İklim Endeksi dış talep koşullarında iyileşmenin devam ettiğini gösteriyor. Önümüzdeki dönemde ana ticaret ortaklarımızda güçlenmesi beklenen talep, üretimimiz ve ihracatımız açısından daha destekleyici olacak. İyileşen dış talep koşullarından azami ölçüde faydalanmak ve kalıcı rekabet gücü artışı için verimliliğe dayalı üretimi; iş ve yatırım ortamını iyileştirmeye, ikiz dönüşümü sağlamaya ve beşeri sermayeyi güçlendirmeye odaklanan yapısal reformlarla destekleyeceğiz" dedi.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da "İşsizlik oranı son 15 aydır tekli hanelerde seyretmeye devam ediyor. Çalışma hayatını güçlendirmeye yönelik attığımız adımlar neticesinde istihdam sayımız aynı dönemde 235 bin kişi artarak 32 milyon 712 bin kişi, istihdam oranı ise 0.3 puan artarak yüzde 49.6 oldu. İşgücümüz bir önceki aya göre 123 bin kişi arttı" dedi.