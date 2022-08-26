7 ayda 7 milyon kişi halk eğitimi merkezlerinden yararlandı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, MEB'e bağlı 998 HEM, her ay 1 milyon vatandaşa kurs imkanı sunuyor. Vatandaşlar 81 ilde 73 alandaki 3 bin 811 farklı kursa katılabiliyor.

73 alanda 2 bin 748'i mesleki ve teknik, 1063'ü genel olarak birçok alanda kurs imkanı bulunan HEM'lerde, en fazla tercih edilen meslek kursları arasında "bilgisayar işletmenliği, ev tekstil ürünleri hazırlama, arıcılık, geleneksel el nakışları, elde Türk işlemeleri, kadın giysileri dikimi, dekoratif ahşap süsleme ve dekoratif ev aksesuarları hazırlama" yer alıyor.

2022'nin 7 ayında 7 milyon 570 bin vatandaşın yararlandığı HEM'ler tarafından düzenlenen kurslara ait alınan tüm sertifikalara e-Devlet kapısı üzerinden erişilebiliyor. Sertifika almaya yeni hak kazanan veya eski sertifikalarını tekrar almak isteyenler, HEM'lere gitmeden kolaylıkla e-Devlet kapısı üzerinden barkotlu sertifikalarını alabiliyor.