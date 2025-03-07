Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Kadınları istihdam, iş gücü piyasası, sendikal örgütlenme hakkı, çalışma saatleri, iş ve aile uyumu, çalışma şartları da dahil olmak üzere, her alanda güçlendirmeye önem veriyoruz" dedi. Işıkhan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu tarafından düzenlenen, "Dünya Kadınlar Günü Etkinliği ve Sanayide Kadın Eli Projesi Ödül Töreni"ne katıldı. Işıkhan, kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımlarının artırılması ve toplumsal farkındalığın geliştirilmesi amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın teşrifleriyle, "İş Pozitif"i geçen yıl hayata geçirdiklerini ve bu projeyle, 950 bini aşkın kadının, işe yerleşmesine aracılık ettiklerini aktardı. İş Pozitif'e ilave olarak, "Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi"ne (KİPAP) katılımcı olan kadınlara, çocuk bakım desteği sunduklarını belirten Işıkhan, şunları kaydetti: "İşverenlere her kadın işçi için en fazla 3 ay, aylık 32 bin 500 liraya kadar ücret desteği sağlıyoruz. Ayrıca KİPAP kapsamında çalışan ve 0-66 ay aralığında çocuk sahibi olan kadın çalışanlara aylık 7 bin 500 lira çocuk bakım desteği de sağlıyoruz. Yine İŞKUR vasıtasıyla yürüttüğümüz aktif işgücü programlarımız kapsamında mesleki eğitim kursları ve işbaşı eğitim programları düzenliyoruz. Son 23 yılın rakamlarına baktığımızda, programlardan yararlanan yaklaşık 5 milyon vatandaşımızın yüzde 53'ünün kadınlar olduğunu görüyoruz. Sadece 2024 yılı boyunca aktif iş gücü programlarından 70 bine yakın vatandaşımız yararlanırken, bu sayının yüzde 60'a yakın bir kısmını ise kadınlar oluşturmaktadır."