7 bin kişi sırada bekliyor

Türkiye'de yeni bir döneme adım atan BYD Türkiye, yeniliklerine hız kesmeden devam ediyor. Marka, E segmentindeki amiral gemisi sedan modeli BYD HAN ve D segmentindeki sedan modeli BYD SEAL'ı Türkiye'de satışa sundu. BYD Türkiye'nin Genel Müdürü İsmail Ergun, satışa sunulan iki modelin Türkiye'deki elektrikli araç pazarının hızlı dönüşümünde önemli bir rol oynayacağına inandıklarını söyledi. BYD'nin 15 Kasım'da gerçekleştirilen yeni dönem lansmanının ardından, müşterilerin markaya yoğun ilgi gösterdiklerini belirten Ergun, "Yeni araçlarımızı ve fiyatlarımızı açıkladıktan sonra BYD Türkiye'ye ait tüm kanallar ve bayilerimizde dikkat çekici bir hareketlilik yaşandı. Lansman sonrasında satışa sunulan modellerimiz için 15 binin üzerinde talep aldık. Lansman sonrası showroom trafiğimiz yoğun bir şekilde devam ediyor. Bugün itibarıyla 7 binin üzerinde müşteri farklı modellerimiz için kapora vererek sıraya girdi. Amacımız, aralıkla birlikte teslimatlarımıza başlayarak, yıl sonuna kadar maksimum adette araç teslimi yapmak" diye konuştu.