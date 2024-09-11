7 bin lirayı aşan ödemeye banka zorunlu

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), kayıt dışı ekonomiyle mücadelede için bir adım daha atıyor. Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı kamuoyunun görüşüne açıldı. Buna göre, 7 bin liranın üzerindeki mal veya hizmet alımlarına ait ödemelerin banka veya aracı finansal kurumlar aracılığıyla yapılması zorunlu olacak. Düzenlemenin yürürlüğe girmesi halinde, nihai tüketiciler de tevsik zorunluluğu kapsamına alınacak. Tevsik zorunluluğu kapsamında olanların, 7 bin lirayı aşan ödeme ve tahsilatlarında, banka, PTT veya aracı finansal kurumları kullanmaları gerekecek. Her türlü alışverişte 7 bin lirayı aşan ödemelerini finansal kuruluşlar kanalıyla yapmayanlara, nihai tüketici dahil her bir tespit için ödeme tutarının yüzde 10'u oranında ceza kesilecek. Nihai tüketiciye kesilecek ceza tutarı 5 bin liradan az olmayacak. Nihai tüketicinin ödemenin elden yapıldığını, 5 iş günü içerisinde idareye bildirmesi halinde, tüketici adına ceza kesilmeyecek.