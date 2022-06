7 çeyrek kesintisiz büyüme

Geçen yıl yüzde 11 ile dünyanın en fazla büyüyen ülkeleri arasında yer alan Türkiye, ihracatı lokomotif haline getiren yeni model ile, küresel ekonomide durgunluk endişelerinin had safhaya ulaştığı 2022'ye de hızlı başladı. Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 7.3 ile, 7.2 olan beklentinin üzerinde büyüdü. Böylece ekonomi 7 çeyrek art arda kesintisiz büyümüş oldu.Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH) TL bazında 8.3 trilyon TL, dolar bazında ise 793.8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Türkiye ilk çeyrekte Suudi Arabistan (%10), İsrail (%9.6), İngiltere (%8.7), Filipinler (%8.3) ve Kolombiya'nın (%8.2) ardından en fazla büyüyen ülke oldu. Türkiye G20'de ise Arabistan ve İngiltere'nin ardından üçüncü sırada yer aldı.Yeni ekonomi modelinin lokomotifi olan ihracat, büyümenin de sürükleyicisi olmaya devam ediyor. İhracat ilk çeyrekte yüzde 16.8'lik büyüme gösterdi. İhracatın büyümeye katkısı 3.94 puan olurken, net dış talebin katkısı 3.47 puan olarak gerçekleşti.İhracattaki artışa paralel olarak sanayi sektöründe çarkların dönmeye devam ettiği gözlendi. İlk çeyrekte yüzde 7.40 büyüyen sanayi sektörünün büyümeye katkısı 1.64 puan oldu. İnşaat sektörü ilk çeyrekte yüzde 7.2 daraldı ve Türkiye ekonomisinin büyümesini 0.4 puan geriletti.Hizmetler sektörü pandemi sonrası güçlü toparlanma ile ilk çeyrekte oldukça iyi bir performans gösterdi. Turizm, yeme içme gibi sektörlerin geçen yılın baz etkisiyle daha hızlı büyümesi hizmetler sektöründe yüzde 14.9'luk bir büyümeyi sağladı. Türkiye büyümesine ise hizmetler sektöründen 3.33 puanlık katkı geldi.Finans sektörü ilk çeyrekteki güçlü kârlılığını katma değere de yansıttı. Sektörde özellikle TÜFE'ye endeksli tahvillerin katkısıyla rekor kârlılık yaşanmıştı. Finans sektöründe bu yılın ilk çeyreğinde geçen yıla göre büyüme yüzde 24.2 oldu ve bunun toplam büyümeye katkısı ise 1.17 puan olarak gerçekleşti. Bilgi iletişim sektörü yüzde 16.8 büyümeyle 0.55 puanlık katkı sağladı. TÜİK'in harcamalar yöntemiyle hesabı ise iç talebin yılın ilk çeyreğine damga vurduğunu gösteriyor. Vatandaşın tüketim harcamaları yüzde 19.5'lik büyüme gösterdi ilk çeyrekte. Bunun Türkiye ekonomisinin büyümesine katkısı 11.6 puan oldu.EKONOMİMİZ2022 yılı ilk çeyreğinde yıllık bazda reel olarak yüzde 7.3 oranında büyümüştür. 2021 yılı başından itibaren gerçekleşen dengeli büyüme kompozisyonu, 2022 yılının ilk çeyreğinde de devam etmiştir. İlk çeyrekte, iç talebin büyümeye katkısı 3,9 yüzde puan olurken, net dış talep büyümeye 3.5 yüzde puan katkı sağlamıştır. Üretim kapasitemizin güçlenmesi açısından önem arz eden makine ve teçhizat yatırımları yüzde 10.5 artışla on çeyreklik artış eğilimini sürdürmüştür. Küresel ölçekte vuku bulan olaylar neticesinde girdi maliyetlerindeki artışlar üretimimiz üzerinde risk oluşturmasına rağmen üretimi destekleyen politikalarımız sayesinde diğer ülkelerden pozitif ayrışmaya devam edeceğimizi öngörüyoruz.TÜRKİYEihracatla büyümeye devam ediyor. Türkiye ekonomisi 2022'nin ilk çeyreğinde yüzde 7.3 oranında büyüdü. Net ihracatın büyümeye katkısı 3.46 yüzde puan oldu. Bu güçlü büyümenin yaklaşık yarısı (%47'si) net ihracattan geldi. İhracat yine büyümenin lokomotifi oldu.Yılın ilk çeyreğine ilişkin büyüme oranı, milli ekonomimize olan inancımızın haklılığını ortaya koymaktadır. MÜSİAD olarak, Türkiye ekonomisinin 2022 yılında da mevcut tahminlerin üzerinde büyüyeceğine olan inancımızı yineliyoruz. Türk iş dünyası, geçmiş 20 yılın kazanımlarından aldığı gücü geleceğe taşımayı sürdürecek ve ülkemiz başta enflasyon olmak üzere bütün arızi şokları hızlı bir şekilde geride bırakmayı başaracaktır.DEİK BAŞKANI: Böylesine negatif bir küresel ortamda dahi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 7.3 oranında büyüme başarısı gösteren Türkiye ekonomisi, 2021 yılında olduğu gibi bu yıl da dünya ülkelerinden pozitif ayrışacağını bir kez daha ispatladı. Dolayısıyla bu güçlü büyüme ile yıl sonu hedefimiz olan yıllık yüzde 5 büyüme hedefimizi de çok rahatlıkla yakalayabileceğimizi öngörüyoruz.ATO BAŞKANI: Pandemi sonrası küresel düzeyde çalkantılar devam ederken, reel sektörün üretim ve ihracat başarısının katkısıyla sağlanan büyüme, Türkiye'yi pozitif ayrıştıracaktır. Kuraklık ve gıda tedariki tüm ülkelerin gündeminde.Türkiye'nin bu süreçte küresel resesyon riskini de göz önünde bulundurarak en çok ihtiyaç duyulacak tarım ürünlerini üretmeye ağırlık vermesi faydalı olacaktır.TOBB BAŞKANI: Kapsayıcı, sürdürülebilir büyüme için ek önlemlere ve enflasyona odaklanmalıyız.Maliyetlerdeki artış, tedarik sorunlarına rağmen üretim, yatırım için var gücümüzle çalışıyoruz. Kapsayıcı, sürdürülebilir büyüme için ek önlemlere ve enflasyona odaklanmalıyız. El birliği, akıl birliği ile daha çok çalışma zamanı.İKMİB BAŞ- KANI: İlk çeyrekteki büyümenin önemli ve memnuniyet verici olmasıyla birlikte sürdürülebilir olması için mutlaka ihracat ve yatırımı destekleyecek teşviklerin artırılması gerektiğine inanıyoruz. İlk çeyrekte net ihracatın büyümeye katkısı 3.5 puan oldu.TMB BAŞKANI: İnşaatta büyümeye dönüş için inşaat yatırımlarında canlanmaya ve öngörülemez düzeyde artan girdi maliyetlerinin yarattığı sorunun çözümüne ihtiyaç duyulmaktadır. Bu kapsamda kamu yatırım programında bir önceliklendirme yapılarak, daha fazla ekonomik ve sosyal katma değer yaratacak projeler bir an önce hayata geçirilebilir.ASO BAŞKANI: Yüksek maliyet ve likiditeye ulaşmanın zorlaştığı bir dönemde sanayi sektörü ekonomimizin yüz akı olmuş ve büyümeye önemli bir katkı sağlamıştır. Sermaye malı üretiminin dört çeyrek sonra pozitife dönmesi, diğer sektörlerdeki ivme kaybı karşısında yatırımların bunu telafi ettiğini göstermektedir.İSTİB BAŞKANI: Bu büyüme dünyanın en yüksek rakamlarından biri.OECD, Avrupa Birliği, G7, G20 gibi tüm grupların ortalamalarının çok üzerinde.Dolayısıyla ekonomik sorunlarımızın çözümü için doğru yolda olduğumuzu düşünüyorum.