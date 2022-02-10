7 fuarla 20 milyar dolarlık ticaret hacmi

Özellikle gelişmiş ülkeler başta olmak üzere tüm dünyanın ticaret ilişkileri kurmak için girişimlerde bulunduğu Afrika kıtası, ticaret kapılarını Türkiye için araladı. Her yıl ortalama 50 fuar organizasyonu ile Türkiye'nin lokomotif sektörlerinin global ticaretine katkı sağlayan CNR, bu defa başarısını kıtalararası seviyeye taşıdı.

Dünyanın en zengin coğrafyalarından biri olan Afrika kıtasının ticaret kapısını, Türk üreticiler için açan CNR, 2022 yılı içerisinde, Afrika'nın 54 ülkesi için 7 farklı sektörel fuar birden organize etmeye hazırlanıyor. Afrika'nın çok büyük bir pazar olduğunu vurgulayan CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem; "Özellikle son dönemde tüm dünyanın ticaret rotası Afrika'ya yöneldi" dedi.

Ruanda Devleti'nin de fuara önemli destekler verdiğini dile getiren Erem; "Afrika kıtasının önemini uzun yıllar önce fark ettik. Birçok Afrika ülkesi ile uzun zamandır ikili görüşmeler halindeyiz. Bunun ilk meyvelerini geçen yıl İstanbul'da düzenlediğimiz Afrika fuarı ile topladık. Afrika kıtası için 7 farklı sektöre 7 farklı fuar birden organize ediyoruz. Bu fuarlarda ilk yıl için toplam 6 milyar dolarlık bir ticaret hacmi oluşturma hedefimiz var. Afrika fuarlarımızı hayata geçirmemizdeki en büyük amaç, tüm Avrupalı ülkelerin girmek için yarıştığı Afrika pazarından Türk firmaları için köşe başlarını tutmak ve ülke olarak elimizi güçlendirmektir" dedi.

Ceyda Erem; "Afrika fuarlarımızın daha ilk tanıtım çalışmasında yerli firmalarımız kadar çok sayıda yabancı firma bizimle iletişime geçti. Fuarlarımızda ciddi metrekarelerle yer almak istiyorlar. Global ticaretin Afrika'ya evrildiğini fark eden ve kıtanın dipsiz bir kuyu olduğunu keşfeden firmalar Afrika fuarlarımıza oldukça ilgi gösteriyor" dedi.

Ruanda'nın global ekonomide Afrika kıtasının temsil etme kapasitesine sahip olduğunu vurgulayan Erem, "Ruanda'ya Afrika'nın İsviçre'si deniyor. İsviçre kadar temiz ve güvenli bir ülke. Ayrıca Ruanda, hem doğal zenginlikleri, hem ekonomisi, hem de modern yapısı ile Afrika kıtasının merkezi olarak da görülüyor. Biz CNR olarak bu ülkede, tüm Afrika kıtası için gıda ve horeca sektörlerine 11-13 Ağustos, ayakkabı ve deri sektörlerine 18-20 Ağustos, hazır giyim firmalarına 18-20 Ağustos, inşaat ve yapıya 15-17 Eylül, sağlık ve hijyen sektörleri için 03-05 Kasım, ev tekstili ve mobilya sektörlerine 07-09 Kasım, tarım ve makineleri sektörleri için ise 10-12 Kasım tarihlerinde fuarlar organize ediyoruz. Bu vesile ile ülkemizin lokomotif sektörlerine, Afrika ile yeni ve uzun soluklu ticaret anlaşmaları fırsatı sunduğumuz için çok mutluyuz" dedi.