7 günde 100 bin sipariş

Heyecan http://Togg.com.tr ve Trumore uygulamasında devam ediyor" denildi. 2023 yılı boyunca kullanıcılarla buluşacak 12 bin T10X için ön sipariş sahiplerini belirleyecek çekiliş süreci, 27 Mart'a kadar devam edecek.







ÇEKİLİŞ 28 MART'TA

Bu süreçte Trumore uygulamasından veya Togg websitesi üzerinden Tru.ID oluşturan her bir tekil kullanıcı, havale ya da kredi kartı aracılığıyla Trumore e-Cüzdan'a 60 bin lirayı aktardıktan sonra ön sipariş vermek istedikleri T10X'i konfigüre edip ön ödemeyi yaparak çekilişe katılmaya hak kazanacak. Ön sipariş dönemi kapandıktan sonra dijital çekiliş, 28 Mart'ta noter huzurunda yapılacak.



7 BÖLGEDE DENEYİM MERKEZİ

TOGG, daha hızlı, etkin ve verimli bir deneyim sunmak için Türkiye'nin 7 bölgesinde deneyim merkezleri, servis ve teslimat noktaları açmayı sürdürüyor. Kullanıcılarla doğrudan temas yöntemini seçen Togg, kendi servis noktalarının yanı sıra Bosch Car Service ile de iş birliği yaptı. Böylece Togg, Türkiye'de 20'den fazla noktada kullanıcılarına hizmet sunacak.

Türkiye'nin doğuştan elektrikli otomobili Togg'un ilk akıllı cihaz modeli T10X için 7 günde 100 bin ön sipariş verildi. Togg'un resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "7 günde 100 bin ön sipariş.