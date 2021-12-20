7 milyar liralık 7 proje atağı

2021 yılını teslimlerle geçiren Ege Yapı, 2022'yi yatırım yılı ilan etti. İstanbul'dan sonra İzmir'i de radarına alan şirket, 7 milyar liralık 7 projeyi hayata geçirmek için kolları sıvadı. İstanbul'da Ispartakule
, Beyoğlu
, Çekmeköy
ve Kasımpaşa
, İzmir'de ise Urla
, Dikili
ve Alsancak
'ta inşaatına başlanacak projeler için bin 700 kişilik yeni istihdam sağlanacak. A Para'da yayınlanan Emlak Avcısı programına katılan Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı, pandemi sürecinde iyi bir planlama yaparak üretim ve satış süreçlerini başarılı bir şekilde yönettiklerini ve proje teslimlerine başladıklarını belirtti. Kabadayı, "Ülkemizin ihtiyacı olan nitelikli yapı stokunu geliştirmek için önümüzdeki 2 yıl içinde yaklaşık 7 milyar TL değerinde, İstanbul ve İzmir'in en değerli lokasyonlarında 7 projelik bir yatırım hamlesine başlıyoruz" şeklinde konuştu. Kabadayı, şöyle konuştu: "Pandemiye rağmen yeni yatırımlarımıza ara vermedik. ÇamlıYaka Konakları ile Cer İstanbul projelerimizde teslimlere başladık. Kordon İstanbul projemizin ikinci etap teslimlerine de yılbaşından önce başlayacağız. Yeni nesil gayrimenkul yatırım modeli olan The Superior Suites
markamızın ilk binası 2022 sonunda faaliyete geçecek."
VİLLALAR ÖNE ÇIKACAK
Ege Yapı'nın projelerinde özellikle pandemi döneminde açığa çıkan yeni tüketici ihtiyaçlarına göre planlamalar yapıldığı görülüyor. Buna göre balkonlu, geniş alanlı konutlar ile müstakil konutlar ön plana çıkarıldı. Pandemi sürecinde tüm sektörlerde olduğu gibi gayrimenkul sektöründe de yavaşlama gözlendiğini anlatan Kabadayı, yaptığı sektör değerlendirmesinde, "Ancak sektörümüz özelinde toparlanma hızlı oldu. Maliyetlerdeki artışlar nedeniyle artan konut fiyatlarının 2022'nin ikinci yarısından sonra daha da yukarı gideceğini öngörüyoruz" dedi.