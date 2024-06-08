7 milyon Alman turist hedefi şaşmadı

Almanya'daki beş büyük tur operatöründen biri olan ve her yıl Türkiye'ye 1 milyonun üzerinde turist getiren FTI'ın iflas açıklaması turizm sektöründe şok etkisi yarattı. İflas açıklamasının hemen ardından Turizm Bakanlığı'nın koordinasyonunda kriz masası kuran turizmciler, Türkiye'de bulunan 25 bin FTI yolcusunun güvenle dönüşü için kolları sıvadı. Türkiye'de tatilini tamamlayan FTI yolcuları peyderpey ülkelerine dönerken, akıllardaki en büyük soru bundan sonraki sürecin işleyeceği oldu. Öyle ki FTI aracılığı ile yoğun sezon için 400 bin rezervasyon yapıldığını anlatan turizmciler, buradaki boşluğun nasıl doldurulacağını merak ediyordu. Bu kapsamda sektörü ferahlatan açıklama ise Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'dan geldi. FTI misafirlerin seyahat süreçlerinin diğer ülkelere nazaran sorunsuz şekilde gerçekleştiğini vurgulayan Ersoy, "Bu süreci Türkiye olarak çok az kayıpla kapatacağımızı ve sezon başında belirlediğimiz 7 milyon Alman ziyaretçi hedefini yakalayacağımızı öngörüyoruz" dedi.FTI bünyesinde bulunan ileriye dönük 400 bin ziyaretçi rezervasyonunun minimum iptalle tekrar Türkiye'ye yönlendirilmesi için çalışma yaptıklarını anlatan Ersoy, şöyle konuştu: "Başta firmaya atanan kayyum heyeti olmak üzere bu rezervasyonlara talip olan tur operatörlerinin yöneticileri ile görüştük. Bakanlık ve TGA olarak Almanya genelinde mevcut kampanyalarımıza ilave olarak yoğun ve uzun süreli tanıtım kampanyasını başlattık. Bu gelişmelerin sonucu olarak aldığımız bilgilere göre FTI misafirlerinin ileriye dönük Türkiye rezervasyonları yine Türkiye olarak gerçekleşecek. FTI, Türkiye'deki işletmelerden alacaklarının borçlarından çok daha fazla olduğunu söyledi."NİSAN 2024'te ABD'li Certares liderliğinde bir konsorsiyum, FTI Group'u 125 milyon euro nakit kaynak karşılığında satın almak amacıyla teklifte bulunmuştu. Teklif, Alman Rekabet Kurumu'nun onayını bekliyordu. FTI Group açıklamasında, ABD'li şirketin teklifinin ardından rezervasyonların düşmeye devam ettiği ve bazı tedarikçilerin avans ödemelerinde ısrar ettiği aktarıldı.FTI iflası sonrası pazarda faaliyetlerini sürdüren TUI, DER Touristik, Alltours ve Schauinsland gibi Alman tur operatörlerinin yanı sıra Corendon ve Anex gibi Türk markalar da rezervasyonu yapılmış 400 bin turistin Türkiye'ye getirilmesi konusunda iştahlı davranıyor. Tur operatörlerinin Alman Seyahat Sigortası Fonu ile görüşmeleri devam ediyor.Corendon Havayolları da Almanya'daki diğer dört büyük tur operatörü olan TUI, DER Touristik, Alltours ve Schauinsland ile FTI'ın yolcu süreci için anlaşma yaptı. Corendon Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer, "400 bin rezervasyon var. Bunun için Alman tur operatörleri çalışıyor. Biz de dört tur operatörü ile haziran sonuna kadar 100 bin ek kapasite için anlaşma yaptık" dedi. FTI'ın Türkiye'ye yıllık 1 milyon turist getirdiğine dikkati çeken Karaer, "Bu kapasite havayolu firmaları arasında bölüştürülecek. Biz de bundan yüzde 25 pay almayı istiyoruz" diye konuştu.BU yıl için 2.5 milyon ek yolcu kapasitesi ayıran SunExpress de oluşan boşluğu doldurabilecek potansiyele sahip. SunExpress CEO'su Max Kownatzki, Türkiye'ye yönelik talebin artması durumunda ek kapasite sağlamaya da hazır olduklarını belirterek, "2024 yazı için koltuk kapasitemizi geçen yıla oranla yaklaşık yüzde 20 oranında artırmıştık" dedi.