7 milyon turistte ramak kaldı, Antalya’ya turist yağıyor

Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün verilerine göre Antalya'ya 2022 yılının ilk 7 aylık döneminde hava yoluyla gelen yabancı turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %97 artarak 6 milyon 688 bin 506 oldu. Türkiye'nin turizm sektöründe lokomotifi olan Antalya'da turistler akın etmeye devam ediyor. Temmuz ayında bu sezonun en hareketli dönemini yaşayan Antalya'ya sadece havayoluyla 2 Milyon 403 bin 992 yabancı misafir geldi.

İLK 10 SIRA

2022 yılının ilk 7 aylık döneminde gelen 1 Milyon 363 bin 526 turist ile Almanya en çok ziyaretçinin geldiği ülke oldu. Almanya'nın hemen ardından ise 1 Milyon 275 bin 353 ile Rusya takip etti. Üçüncülüğü ise 617 bin 440 turist ile İngiltere kaptı. İngiltere'nin ardından ise sırasıyla Polonya 392 bin 135, Hollanda 236 bin 115, Kazakistan 212 bin 461, Romanya 155 bin 626, İsrail 138 bin 562, Danimarka 125 bin 263, Çek Cumhuriyeti 119 bin 736 turist ile ilk ona giren ülkeler arasında yer aldı.

TEMMUZ DA RUSLAR ALMANLARI GEÇTİ

Ocak -Temmuz döneminde Almanlar birinci sırada iken Temmuz ayı dikkate alındığında ise Rus turistler 489 bin 730 turist ile ilk sırada yer alıyor. İkinci olarak Almanlar 408 bin 528 turistle ikinci sırada yer aldı. Üçüncü sırada ise yıllık bazda olduğu gibi 182 521 turistle İngilizler yerini korudu.

KAFAYA DEĞİL KASAYA BAKALIM

Turizmciler ağustos ayında yeni rekorun kırılacağına kaydetti. Ancak gelen turisttin kişi başına harcamasının 699 dolar olduğunu dikkati çeken turizmciler, "Bu rakam İspanya'da kişi başı turisttin harcaması bin 290 dolar, Yunanistan'da ise bin 200 dolar. Bu nedenle kafaya değil kasaya bakalım. Alman ve İngilizler Ruslara göre kişi başı 200 dolar daha harcama yapıyor. Rus turist her şey dahile geliyor" diye konuştu.