70 bin evin elektrik ihtiyacı karşılanacak

Yenilenebilir enerji ve yeşil hidrojen yatırımlarına bir yenisi daha eklendi. Balıkesir, Çanakkale ve Mersin'deki rüzgar santralleriyle elektrik üreten EnerjiSA Üretim, rüzgar ve güneş hibrit santrali Erciyes RES'i devreye aldı. 5.7 megavat gücündeki 12 türbinin kullanıldığı Erciyes RES'le 75 bin hanenin elektrik ihtiyacının karşılanması hedeflenirken, yılda 200 bin ton karbon salımının önlenmesi bekleniyor. 70 milyon dolarlık yatırımla kurulan Kayseri RES'le EnerjiSA Üretim, 3 rüzgar santralindeki 212 megavat kurulum gücünü 277 megavata, üretim kapasitesini ise 3 bin 672 megavata yükseltti.Sabancı Holding Enerji Grubu Başkanı Kıvanç Zaimler, "Türkiye 2053'te sıfır emisyon hedefini gerçekleştirecek güce ve birikime sahip" dedi. EnerjiSA Üretim CEO'su İhsan Erbil Bayçöl de, 5 yılda EnerjiSA Üretim'in yenilenebilir enerjide üretim kapasitesini 5 bin megavata çıkartacağını söyledi.