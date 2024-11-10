70 milyon liralık destek

Deprem bölgesindeki gençlerin sosyal ve sportif faaliyetlere katılımını artırmak amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başlatılan programa kısa sürede başvuru yağdı. Gençlere yönelik dikkat çekici projeler hazırlayan STK ve spor kulüpleri için 70 milyon liralık bütçe ayrılırken, başvuruların değerlendirme süreci de başladı. Bakanlık tarafından ağustos ayında başlatılan 'Afetten Etkilenen Gençlerin Güçlendirilmesi Destek Programı' büyük ilgi gördü. Yaklaşık 2 ayda programa STK ve spor kulüplerinden toplam 433 başvuru geldi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bu başvurular için değerlendirme sürecine başladıklarını duyurdu. Deprem bölgesindeki gençlere yönelik dikkat çekici projeler hazırlayan STK ve spor kulüpleri için ayrılan 70 milyon liralık bütçe, 600 bin lira ile 1 milyon lira arasındaki ödemelerle pay edilecek. Destek ödemelerinin sene sonuna kadar yapılması öngörülüyor.Deprem bölgesindeki sportif faaliyetlere yeni bir ivme kazandıracak programın ana hedef kitlesini, 14-29 yaş aralığındaki gençler oluşturuyor. Programda; örgün eğitimden ayrılan, herhangi bir engeli bulunan, tek ebeveyni olan, düşük gelirli hanelerde yaşayan, temel hizmetlere erişimde sorun yaşayan dezavantajlı gençlere öncelik veriliyor. 11 ildeki gençlerin sosyal, toplumsal, kültürel ve sportif alanlara katılımının artırılması amaçlanıyor. Ağustos ayında başlayan başvuru süreci, ekim ayında sona ermişti.