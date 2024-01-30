70 ülkeye ihracatta rekor kırıldı

Türkiye, geçen yıl 240'tan fazla ülke ve gümrük bölgesine 12 bin 886 ürün sattı, bu ülkelerin 70'ine tarihin en yüksek ihracatı gerçekleştirildi. Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ekonominin belkemiği konumundaki ihracatın, Cumhuriyet'in 100. yılında 255.8 milyar dolarla rekor kırdığı anımsatıldı.Küresel ihracattan alınan payın 2002'de yüzde 0.55 olduğu belirtilen açıklamada, bu payın 2022'de yüzde 1.02, Eylül 2023 sonunda ise yüzde 1.06 seviyesine yükseldiğine işaret edildi. 2002'de 31 bin 855 olan ihracatçı firma sayısı 2023'te yüzde 339 artarak 139 bin 830'a yükseldi. Geçen yıl ilk kez ihracat yapan firma sayısının 38 bin 574, bu firmaların toplam ihracata katkılarının da 6.6 milyar dolar olduğu aktarıldı. Bu dönemde, 240'tan fazla ülke ve gümrük bölgesine 12 bin 886 ürünün ulaştırıldığına ve bu ülkelerin 70'ine tarihin en yüksek ihracatının gerçekleştirildiğine işaret edilen açıklamada, "En önemli ticari partnerimiz Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Ocak-Kasım 2023 döneminde dünyadan ithalatı yüzde 16.1 gerilerken, ülkemizin AB'ye yaptığı ihracat 2023'de bir önceki yıla göre yüzde 1.2 artışla 104.3 milyar dolar oldu" denildi. Açıklamada, geçen yıl 1 milyar doların üstünde ihracat gerçekleştirilen fasıl sayısının 54'e ulaştığı ve 39 fasılda tarihin en yüksek ihracatının yapıldığı bildirilerek, 2023'te 49 ülkeye 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirilirken 30 ilin de 1 milyar doların üzerinde ihracat rakamına ulaştığı vurgulandı.İMALAT sanayisi ihracatının 241 milyar dolarla en yüksek değere yükselerek toplam ihracattan yüzde 94.2 pay aldığının altı çizilen açıklamada, "Orta yüksek ve yüksek teknoloji ürün ihracatımızın payı ise yüzde 40.3'e yükselmiştir. Hava taşıtları ve bunların aksamları, ilaçlar, bağışıklık ürünleri, video kayıt cihazları ve fotovoltaik hücreler, en çok ihraç ettiğimiz yüksek teknolojili ürünler olarak öne çıkmaktadır" ifadeleri kullanıldı.