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Giriş Tarihi: 9.6.2024

70’inci yılda 7 bin çalışana ulaştı

70’inci yılda 7 bin çalışana ulaştı
BU sene 70. yaşını kutlayan Alarko Holding, 70. yılında marka sloganını "Değerin Yeni Tanımı" olarak belirledi. Şirket, kurumsal kimliğini ve logosunu da bu vizyon doğrultusunda yeniledi. Alarko Şirketler Topluluğu CEO'su Ümit Nuri Yıldız, "70. yılımızı turizmden enerjiye, sanayiden tarıma, altyapı projelerinden havacılığa, kalkınmanın kilit sektörlerinde büyük yatırımlarımız ve 7 bine yakın çalışanımızla Cumhuriyetimizin sembol kurumlarından biri olarak kutlamanın gururunu yaşıyoruz. 70 yıllık bir marka olmak sadece ülkemiz için değil, dünya ölçeğinde büyük bir başarı" dedi.
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70’inci yılda 7 bin çalışana ulaştı
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