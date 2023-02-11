Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri 747 kurtarıcıyla sahada bulunan Azerbaycan’dan yeni ekip
Giriş Tarihi: 11.2.2023 13:33

747 kurtarıcıyla sahada bulunan Azerbaycan’dan yeni ekip

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in talimatıyla Türkiye’ye gelen kurtarıcıların sayısı 747’ye ulaşırken yeni ekibin yola çıktığı açıklandı. Öte yandan insani yardımlar da Adana’ya ulaşmaya devam ediyor.

DHA
747 kurtarıcıyla sahada bulunan Azerbaycan’dan yeni ekip

Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın eşi, Haydar Aliyev Fonu'nun Başkanı Mihriban Aliyeva'nın talimatı doğrultusunda Türkiye'nin deprem bölgesine yapılan insani yardımlar devam ederken sabah saatleriyle itibariyle yardım taşıyan ilk uçak Adana'ya ulaştı. İnsani yardım kapsamında afetzedeler için gerekli olan ek ekipman, aynı zamanda ısıtmalı çadırlar, jeneratörler, radyatörler, dış mekan ısıtıcıları, dizel ısıtıcılar, aynı zamanda arama kurtarma çalışmalarına yardımcı olması amacıyla kesici, delici aletler ve diğer ekipmanlar olduğu belirtildi.

YENİ EKİP YOLDA

Azerbaycan Gönüllü Kuruluşlar Birliği (AKTİ) tarafından düzenlenen 'ASAN Gönüllüleri', 'Genç Gönüllüler', 'BİR Gönüllüleri', 'Tarımsal Kalkınma Gönüllüler', 'Nahcivan Gönüllüleri', 'Büyük Dönüş' gönüllüleri ve 'Eko Gönüllüler' kuruluşlarının üyeleri arasında daha deneyimli ve zor koşullarda çalışmaya hazır olan gençler belirlenerek, Türk meslektaşlarına ve sahada bulunan 747 Azerbaycanlı kurtarıcıya destek vermek amacıyla Türkiye'ye doğru yola çıktığı vurgulandı.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
ARKADAŞINA GÖNDER
747 kurtarıcıyla sahada bulunan Azerbaycan’dan yeni ekip
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA