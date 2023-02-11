747 kurtarıcıyla sahada bulunan Azerbaycan’dan yeni ekip

Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın eşi, Haydar Aliyev Fonu'nun Başkanı Mihriban Aliyeva'nın talimatı doğrultusunda Türkiye'nin deprem bölgesine yapılan insani yardımlar devam ederken sabah saatleriyle itibariyle yardım taşıyan ilk uçak Adana'ya ulaştı. İnsani yardım kapsamında afetzedeler için gerekli olan ek ekipman, aynı zamanda ısıtmalı çadırlar, jeneratörler, radyatörler, dış mekan ısıtıcıları, dizel ısıtıcılar, aynı zamanda arama kurtarma çalışmalarına yardımcı olması amacıyla kesici, delici aletler ve diğer ekipmanlar olduğu belirtildi.