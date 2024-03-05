7.500 denetim elemanı sahaya çıktı

Ramazan ayına sayılı günler kala çarşı-pazarda denetimler de arttı. Bir taraftan Ticaret Bakanlığı diğer taraftan Tarım ve Orman Bakanlığı'nın denetim elemanları sahaya indi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, denetimler için 7 bin 500 görevlinin sahada olduğunu söyledi. Yumaklı, Konya'da düzenlediği basın toplantısında, bakanlık olarak sorumluluk alanlarından birinin vatandaşın güvenilir gıdaya ulaşımını sağlamak olduğuna vurgu yaparak şöyle konuştu: "Bakanlık olarak 2023 yılında 1 milyon 300 bin gıda denetimi yapıldı. Bu denetimlerde 18 bin 948 işletmeye idari para cezası uygulandı. 2024'te de denetimlerimiz hız kesmeden devam ediyor.Ramazan ayına özgü olarak 7 bin 500 arkadaşımız sahaya tekrar çıktı. Başta Ramazan'da tüketimi çok fazla olan un ve unlu mamuller, pasta ve tatlılar, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri gibi hususlarda yoğun denetimlerimiz de başlamış durumda. İftar yapılan yerlerdeki, toplu tüketim yapılan alanlardaki denetimlerimizi de yoğunlaştıracağız. Burada hijyen koşulları, saklama koşulları, gıdaların son kullanım sürelerini aşıp aşmadıkları gibi içerik denetimleri, analiz denetimleri dahil olmak üzere yapılmış olacak. Ramazan kolileriyle alakalı denetimlerimiz de olacak. Etiket ve tüketim tarihlerini incelemiş olacağız."