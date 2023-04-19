75’inci günde 100 bin konutun temelini attık

İstanbul Finans Merkezi'nin büyük önem taşıdığını söyleyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İstanbul'un finans merkezi olması sadece ülkemiz açısından değil, yakın coğrafyayı da ilgilendiren bir konu. İstanbul'un değerini kıymetini bu anlamda artıracak" dedi. İstanbul Finans Merkezi'nde medya yöneticileriyle iftarda buluşan Bakan Kurum, projeyi tasarlarken bu güzergahta bir metro istasyonu olacak diye planladıkları bilgisini vererek "Burada çalışan 50 bin kişi metro hatlarını kullanabilecekler. Güncel yatırım maliyeti 65 milyar lira olan bu projeyle birlikte İstanbul'un finans anlamındaki değeri katbekat artacak" dedi.Deprem bölgesindeki çalışmalara da değinen Kurum, "Bugüne kadar hiç bir afette milletimizi açıkta bırakmadık. Hep yanlarında olduk. AFAD'ımızla koordinasyon içerisinde her ilde bir koordinasyon süreci başlattık. Geçici yaşam alanlarına ilişkinde süreçleri 11 ilde eş zamanlı yürütüyoruz" şeklinde konuştu. Bakan Kurum, şunları anlattı: "40'ıncı günde temel atmaya başladık. 75 günde 100 bin konutun temeli atıldı. İlk afet konutlarımızın kaba inşaatları bitiyor. Bayramda Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle başlamış olduğumuz köy konutlarımızı teslim edeceğiz. Nurdağı ve Gaziantep Dulkadiroğlu'nda başladığımız ilk biten konutlarımızı teslim edeceğiz. Bu konutlarımızı ilk etapta 319 binini mayıs ayı sonuna kadar yapmayı planlıyoruz. Ardından da 650 bin konutu etap etap kısmi rezerv alanlarda bir kısmını da yerinde yapacağız. 75. günde 100 bin konutun temeli atılabiliyorsa, 319 bin konut bir yılda teslim edilir. Yine 650 bin konutta daha önceki depremlerde olduğu gibi etap etap teslim edilir ve 11 ilimiz eş zamanlı ayağa kalkar.""İstanbul'da 1.5 milyon riskli konutumuz var" diyen Kurum, "100 yılın dönüşümü diyoruz. İnşallah Türkiye Yüzyılı'nda İstanbul'u dönüştürecek adımları da bundan önce olduğu gibi kararlı bir şekilde atacağız ve bayramın ilk gününde Cumhurbaşkanımızla birlikte bu 1.5 milyon konutun dönüşümünde ilk rezerv konutlarımızın daha önce yaptıklarımıza ilave temellerini atacağız. Vatandaşımıza Cumhurbaşkanımızın müjdeleri olacak."BAKAN Kurum Fikirtepe Kentsel Dönüşüm projesiyle ilgili, "2 yıl önce Cumhurbaşkanımızın bu projede sürece dahil olmamızı talimatlandırmasıyla Emlak Konut Genel Müdürlüğümüz ile birlikte dönüşüme katkı sağlayacak bir iradeyi ortaya koyduk. Geçtiğimiz gün ilk anahtarlarımızı teslim ettik, 20 milyar liralık yatırım değerine sahip 12 bin konutluk projemiz de kararlı bir şekilde yürüyor" ifadelerini kullandı.