79 bin vatandaşa "aile danışmanlığı" hizmeti verildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca 2012'den bugüne yaklaşık 79 bin kişiye aile danışmanlığı hizmeti verildi.

Bakanlık tarafından aile kurumunun korunması, güçlendirilmesi, aile bütünlüğünün sağlanması ve aile değerlerinin sağlıklı bir biçimde gelecek nesillere aktarılması amacıyla 2012'den itibaren vatandaşlara ücretsiz "aile danışmanlığı" hizmeti sunuluyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ve Sosyal Hizmet Merkezlerindeki uzman personel aracılığıyla vatandaşlara sunulan hizmetin daha çok kişiye ulaştırılması amacıyla Bakanlık 18 Kasım 2019'dan itibaren de e-Devlet üzerinden başvuruları kabul etmeye başladı.

Bu kapsamda e-Devlet üzerinden bugüne kadar 7 bin 932 kişi aile danışmanlığı hizmeti için başvurdu.