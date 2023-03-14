791 milyon liralık 733 IPARD-II projesi onaylandı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Twitter hesabından, IPARD-II programı proje değerlendirme sonuçlarına ilişkin paylaşımda bulundu.
791 milyon TL destek tutarındaki IPARD-II projelerinin değerlendirme sonuçları yatırımcılarımıza ve girişimcilerimize hayırlı olsun. @tkdkonline pic.twitter.com/4WNCM5Xqk4— Prof.Dr.Vahit Kirişci (@VahitKirisci) March 14, 2023
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından, 1 Ocak 2023'ten bugüne kadar değerlendirmesi tamamlanan toplam 733 proje başvurusunun onaylandığını belirten Kirişci, "Bu projelerin destek tutarı 791 milyon lira olup, yatırım süreçleri tamamlandığında ülke ekonomisine toplamda 1,3 milyar liralık yatırım kazandırılmış olacaktır. Hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.