7’li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu palavranın dozunu kaçırdı! ’Düzeltmekte zorlanıyorlar’





Canikli, sosyal medya hesabından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "300 milyar dolar yatırım getireceğim" vaadine ilişkin yaptığı açıklamada, vaadin 'politik palavra' olduğunu belirterek, "Kendisi dahi ölçüyü fazla kaçırdığını fark etmiş olacak ki 300 milyar doları 5 yılda ve yıllık 60 milyar dolarlık dilimler halinde getireceğini söyledi. Bu defa yedili masanın genel başkanlarından Ali Babacan topa girdi. 300 milyar dolarlık yatırımın 5 yıl içinde getirilemeyeceğini gördüğü için aynı günün akşamı bir televizyon kanalında 300 milyar dolarlık doğrudan yatırımı 10 yıl içinde getirebileceklerini ifade etti. Kılıçdaroğlu'nun palavrası o kadar büyük ki düzeltmekte zorlanıyorlar. Bu noktada önemli olan Kılıçdaroğlu'nun 300 milyar dolar yabancı sermaye taahhüdünün politik palavra olduğunun Babacan tarafından da kabul edilmiş olmasıdır" dedi.