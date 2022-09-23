8 ayda 32.5 milyon turist geldi

Kültür ve Turizm Bakanlığı, yılın ocakağustos döneminde ülkeye gelen ziyaretçi sayılarını açıkladı. Buna göre Türkiye yılın ilk 8 ayında 32 milyon 500 bin 190 ziyaretçiyi ağırladı. Bakanlığın açıkladığı veriler, Türkiye'nin son dönemde yürüttüğü diplomasi hamlesinin de meyvelerini vermeye başladığını ortaya koydu. Türkiye'nin adeta diplomatik atağa geçtiği Suudi Arabistan, İsrail, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gibi ülkelerden gelen turist sayıları katlandı.Hatırlanacağı üzere Suudi Arabistan'da son 4-5 yıldır Türkiye aleyhinde bir karalama kampanyası yürütülmüş, bu turizm rakamlarına da yansımıştı. Türkiye ise bu sıkıntılı süreci diplomatik hamlelerle yönetmiş, son bir yıldır bunun da etkileri hissedilmeye başlanmıştı. Geçtiğimiz haziran ayında da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlamıştı. Gelişen pozitif ilişkiler turist sayılarını da adeta şaha kaldırdı. Bu yılın ilk sekiz ayında gelen Suudi turist sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3.936 artarak 270 bini aştı.Türkiye'nin diplomasi hamlesini yürüttüğü bir diğer ülke de İsrail oldu. İsrail'le normalleşen ilişkiler sonrasında Tel Aviv'le karşılıklı olarak büyükelçi atama kararı alınmış, geçtiğimiz haftalarda da atamalar yapılmıştı. Son iki yıldır pozitif giden ilişkiler İsrail'den gelen turist sayılarında da etkisini hissettirdi. Türkiye'ye 8 ayda gelen İsrailli turist sayısı geçen yıla göre yüzde 377 artarak 534 bini aştı. Yine Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri ile gelişen diplomatik ilişkiler turizme pozitif yansıdı. Mısır'dan gelen turist sayısı yılın ilk 8 ayında 140 bine yaklaştı. Birleşik Arap Emirlikleri'nde de yüzde 332'lik artışla 106 bin 716 kişiye ulaşıldı.YILIN ilk 8 ayında gelen yabancı ziyaretçi sayısı ise geçen yılın aynı dönemine 108.48 artarak 29 milyon 334 bin 652'ye ulaştı. Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında yüzde 105.73 artışla Almanya liderliğe oturdu. Türkiye 8 ayda 3 milyon 850 bin 816 Alman turist ağırladı. Yüzde 22.8 artış ve 3 milyon 3 bin 836 kişiyle Rusya Federasyonu ikinci sırada yer alırken, yüzde 2.120 artış ve 2 milyon 360 bin 404 kişiyle İngiltere üçüncü oldu. İngiltere'yi, Bulgaristan ve İran izledi.