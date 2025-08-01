8 bankadan dev projeye 884 milyon euro kaynak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çeşmeli- Kızkalesi Otoyolu'nun Mersin'in turizm bölgelerini Mersin- Adana-Gaziantep Otoyolu'na bağlayarak 2.5 saatlik mesafeyi 18 dakikaya düşüreceğini anlattı. Uraloğlu, kamu özel işbirliği ile hayata geçirilen projenin yatırım bedelinin 1 milyar 263 milyon euro olduğunu belirterek "Otoyolun 379 milyon eurosu yani yüzde 30'u öz sermaye ile yapılırken 884 milyon euroluk kısmı yani yüzde 70'i banka kredisi ile sağlanacak. Kredi verenler, 2'si İngiltere ve Almanya merkezli 8 ayrı finans kuruluşundan oluşuyor" dedi. Konuşmasında yapım çalışmaları devam eden en önemli karayolu ulaşım projelerinden biri olan Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu'nun Marmara'dan Doğu Anadolu'ya, Ege'den Karadeniz'e, Akdeniz'den Kafkaslar'a erişim sağlayan karayolu koridorları arasında önemli bir köprü olma özelliği taşıdığını belirtti.

52 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA

Çeşmeli-Kızkalesi Otoyolu ile Mersin'in turizm bölgelerini Mersin-Adana-Gaziantep Otoyolu'na bağlayacaklarını kaydeden Uraloğlu, "41 kilometre 3 gidiş 3 geliş toplam 6 şeritli ana gövde ve 11 kilometre 2 gidiş 2 geliş toplam 4 şeritli bağlantı yoluyla toplam 52 kilometre uzunluğundaki bu otoyolumuz güvenli bir alternatif sunuyor. Proje, Mersin-Adana- Gaziantep Otoyolu'nun Çeşmeli Kavşağı'ndan başlayarak batı yönünde Çeşmeli, Kargıpınarı, Elvanlı, Tömük, Arpaçbahşiş, Kargıcak, Koyuncu ve Kocahasanlı yerleşimlerinin kuzeyinden geçiyor" dedi. Uraloğlu, otoyol tamamlandığında zamandan 1.9 milyar lira, akaryakıttan 300 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 2,2 milyar lira tasarruf sağlayacaklarını belirtti.