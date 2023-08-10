8 çeyrektir büyüyor: Kârı 18 milyar TL’yi aştı

2023 yılı ilk yarı finansal sonuçlarını açıklayan Türk Hava Yolları'nın (THY) toplam gelirleri 9.5 milyar dolara ulaştı. Türkiye'nin bayrak taşıyıcı markası konumundaki şirketin elde ettiği bu gelirin yaklaşık 7.5 milyar doları ihracat geliri olarak kaydedilirken, ülkeye 3.4 milyar dolar civarı da net döviz girdisi sağlandı. Şirket yılın ilk altı ayında 18 milyar 173 milyon lira kâr elde etti.

Yılın ikinci çeyreğinde kâr 13.8 milyar lira oldu. THY, bu dönemde yavaşlayan küresel büyüme ve deprem etkisine rağmen güçlü uluslararası yolcu talebine karşılık vererek yılın ilk yarısı- nı 900 milyon doların üzerinde esas faaliyet kârı elde etti. Yılın ilk altı ayında şirketin yolcu sayısı ise yüzde 25 artarak 38.7 milyona ulaştı. Basınla buluşma toplantısında sonuçları değerlendiren Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, "900 milyon doları aşan esas faaliyet kârımız THY tarihindeki en büyük rakam oldu. Üst üste 8 çeyrektir kâr açıklıyoruz, bu devam edecek. Sonuçlar THY'nin gelecek 10 yılda dünyanın ilk 3'ünden biri olma yolundaki kararlılığının önemli bir göstergesi" dedi.