8 milyar $ finansman hedefi

2023 yılını Türkiye'yi geleceğe taşıyacak yatırımlar perspektifinden değerlendirmek için önemli bir fırsat olarak gördüklerini kaydeden TSKB Genel Müdürü Murat Bilgiç, "Net sıfır karbon hedeflerinin ve sosyal kapsayıcılığı yüksek bir kalkınmanın başarılması için sürdürülebilirlik, yeşil dönüşüm, verimlilik ve fırsat eşitliği ana gündem maddelerimiz olmak durumunda. TSKB olarak ülkemizin ekonomik, çevresel ve sosyal eksenleriyle nitelikli bir büyüme hikâyesi yazacağına inanıyoruz" dedi.Bilgiç sözlerini şöyle sürdürdü: "2023'te ülkemizin sürdürülebilir kalkınma stratejisini destekleyen önemli bir aktör olmaya devam edeceğiz. Reel sektörümüzün yeşil dönüşümünü ve iklim adaptasyonunu destekleyecek yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve döngüsel ekonomi temaları ile karbon salımını azaltan yatırımlara finansman sağlamak önceliklerimiz arasında yer alacak. Kadın istihdamı ve sosyal kapsayıcılık odağımız da devam edecek. BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına destek verme taahhüdümüz kapsamında, 2021-2030 yılları arasında 8 milyar dolar tutarında SKA bağlantılı finansman sağlamayı hedefliyoruz. SKA bağlantılı kredilerin toplam portföy içerisindeki ağırlığını yüzde 90 ve üzerinde tutmayı planlıyoruz."MURAT Bilgiç, "Geride bıraktığımız yıl Türkiye ekonomisine sağladığımız yaklaşık 900 milyon dolar yeni kredi kullandırımında ağırlıklı olarak yenilenebilir enerji ve kapsayıcı kalkınma yatırımlarının finansmanı öne çıktı. 2023 yılında, uluslararası kalkınma finansmanı kurumları ve global piyasalardan sağlayacağımız ilave kaynakların yanı sıra yatırım bankacılığı ve danışmanlık gücümüzle ülkemizin sürdürülebilir yatırım potansiyelini hızla gerçekleştirmesi için desteğimizi artıracağız" dedi.