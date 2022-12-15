8 yılın en yüksek rezervi: 128.8 milyar $

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) liralaşma stratejisi kapsamında attığı adımlar ve güçlü rezerv politikasının sonuçları alınmaya devam ediyor. Dün açıklanan haftalık verilere göre toplam rezervler, 9 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 3 milyar 775 milyon dolar artarak 128 milyar 764 milyon dolarla Ocak 2015'ten bu yana en yüksek seviyeye çıktı.Rezervlerde 22 Temmuz'dan bu yana yaşanan artış 30.4 milyar dolar, kasım başından bu yana artış ise 15 milyar dolara ulaştı. 9 Aralık itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 3 milyar 509 milyon dolar artışla 84 milyar 810 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 2 Aralık'ta 81 milyar 301 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu. Söz konusu dönemde altın rezervleri de 266 milyon dolar yükselerek 43 milyar 688 milyon dolardan 43 milyar 954 milyon dolara ulaştı.tanımlı net rezervler haftalık bazda 3.6 milyar dolar artarak 26.8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Merkez Bankası'nın resmi rezerv varlıkları da, kasımda bir önceki aya göre yüzde 7.8 artarak 122.4 milyar dolara yükseldi.Kesintisiz büyüme sürecini 9 çeyreğe taşırken mali disiplinden taviz verilmemesi, bütçedeki iyileşmeyi hızlandırdı. Kasımda bütçe fazlası yüzde 238.5 artarak 108.3 milyar lira oldu. Faiz dışı fazlası ise yüzde 180.5 artarak 132.7 milyar TL olarak gerçekleşti. Ocak-kasım döneminde ise bütçe açığı yüzde 56 azalarak 20 milyar 449 milyon liraya indi. Yılın ilk 11 ayında bütçe açığının milli gelire oranı yüzde 1.2'ye geriledi. Orta Vadeli Program'da bu yıl için 461 milyar lira bütçe açığı öngörülmüştü. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, "Ekonomimizi büyütüp gelirlerimizi artırarak bütçede iyileşme sağlıyoruz. Yıl sonu bütçe açığının da Orta Vadeli Program tahmininin daha da altında gerçekleşeceğini öngörüyoruz" dedi.