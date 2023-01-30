80 bin mükellef RADAR’a takıldı

Hükümet konut sektöründe fahiş artış yapan, alım-satım işlemleri esnasında yanıltıcı beyanlarda bulunan ve piyasada arz-talep dengesinde dezenformasyona sebep olan emlakçıları yakın takibe aldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın geliştirdiği RADAR sistemiyle fahiş fiyat uygulayan mükellefler tespit edildi. Gayrimenkulün gerçek değerini beyan etmeyip, düşük tapu harcı ödeyen ve Hazine'yi zarara uğratan kişiler de RADAR'a takıldı. Konutta fiyat artışı yapan 80 bin mükellef belirlendi ve haklarında inceleme başlatıldı.İncelemeler sonucunda ilk etapta 55 bin riskli işlem tespit edildi. Yüksek riskli görülen sonuçlar, ilgili birimlerle paylaşılmaya başlandı. İlk etapta RADAR'a takılan 80 bin mükellefin vergisel yükümlülükleri inceleniyor.