Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri 80 bin mükellef RADAR’a takıldı
Giriş Tarihi: 31.1.2023

80 bin mükellef RADAR’a takıldı

BARIŞ ŞİMŞEK BARIŞ ŞİMŞEK
80 bin mükellef RADAR’a takıldı
Hükümet konut sektöründe fahiş artış yapan, alım-satım işlemleri esnasında yanıltıcı beyanlarda bulunan ve piyasada arz-talep dengesinde dezenformasyona sebep olan emlakçıları yakın takibe aldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın geliştirdiği RADAR sistemiyle fahiş fiyat uygulayan mükellefler tespit edildi. Gayrimenkulün gerçek değerini beyan etmeyip, düşük tapu harcı ödeyen ve Hazine'yi zarara uğratan kişiler de RADAR'a takıldı. Konutta fiyat artışı yapan 80 bin mükellef belirlendi ve haklarında inceleme başlatıldı.

FIRSATÇILIĞA TAVİZ YOK
İncelemeler sonucunda ilk etapta 55 bin riskli işlem tespit edildi. Yüksek riskli görülen sonuçlar, ilgili birimlerle paylaşılmaya başlandı. İlk etapta RADAR'a takılan 80 bin mükellefin vergisel yükümlülükleri inceleniyor.
CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
İş Kıyafeti Tedarikinde Yeni Dönem : Lindström
İş Kıyafeti Tedarikinde Yeni Dönem : Lindström
ARKADAŞINA GÖNDER
80 bin mükellef RADAR’a takıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA