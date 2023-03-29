800 firmaya yatırım için 150 milyar TL destek

İhracat ve yatırım kredilerindeki artışa dikkat çeken Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlukalıcı cari fazla için ihracat kapasitesini geliştirmek gerektiğini ve bunun içinde finansmanın yatırımları destekleyici nitelikte olmasının şart olduğunu söyledi. Ankara Sanayi Odası (ASO) mart ayı Meclis Toplantısı, Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılı ve ASO'nun 60. yılı etkinlikleri kapsamında Ulus'taki eski Meclis Binası'nda, TCMB Başkanı Kavcıoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantının açılışında konuşan Kavcıoğlu, deprem gibi doğal afetlerin ekonomi ve dolayısıyla para politikası üzerinde kısa ve orta vadeli etkileri olduğuna dikkat çekerek, "Öncü göstergeler bölge ve Türkiye ekonomisinin büyük bir dayanıklılık gösterdiğine işaret etmektedir" diye konuştu.Finansmanın yatırımları destekleyici olmasının önemine değinen Kavcıoğlu, "2022'de TL ticari kredi kullanımı 2021 yılı kullanım tutarının yaklaşık 5.5 katı oldu. Başkanım şikayet etti ama rakamlar öyle demiyor" dedi. Kredi kompozisyonunda ihracat ve yatırım kredilerinin ağırlığının arttığına işaret eden Kavcıoğlu, "67 ilde, 800 firmaya toplamda 150 milyar lira kullandırdığımız Yatırım Taahhütlü Avans Kredilerinin (YTAK) cari dengeye yatırımlar tamamlandıktan sonra her yıl yaklaşık 5 milyar doların üzerinde katkı vermesi beklenmektedir" tespitinde bulundu. Kavcıoğlu, hem reel hem de finansal gelişmelerin verdiği destekle bankacılık sektörünün dünya standartlarında güçlü bir görünüm arz ettiğine dikkati çekerek, enflasyonda kalıcı düşüşün de sağlanacağını söyledi. Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç, özel bankaların piyasayı fonlamada çekimser kalmasının önemli bir sorun olduğunun altını çizdi.