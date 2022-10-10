81 ilde 1 milyon arsa satışta

Hükümetin dar gelirli vatandaşı ev sahibi yapmak için başlattığı 'İlk Evim İlk İşyerim' projesinin ikinci ayağı olan arsa için başvurular başladı. Türkiye'nin dört bir yanında vatandaş arsasını alıp konut veya işyeri yapabilecek. 81 ilde merkez ve ilçelerde 1 milyon müstakil ve müşterek arsa seçeneği dün itibarıyla vatandaşlara sunuldu.Müstakil arsalar yüzölçümü planlama durumuna göre yaklaşık 350 ila 500 metrekare arasında değişecek. 1 adet en fazla brüt 150 metrekare konut yapmaya uygun arsa olacak. Müşterek arsa ise yüzölçümü değişiklik gösteren, plan yapılaşma koşullarına göre toplu yapı yapmaya müsait, birden fazla hissedarı olan arsa olarak sunulacak. Sosyal konutlara başvuru yapanlar da arsa projelerine başvurabilecek. Kurada ikisinin çıkması durumunda birini tercih edecek. İlk Evim Arsa projesinde Ankara'da 100 bin, İstanbul'da 50 bin, İzmir'de ise 25 bin konut yapılabilecek arsa satışa çıktı. Konya'da 55 bin, Gaziantep'te 45 bin, Şanlıurfa'da 40 bin, Adana'da 35 bin, Diyarbakır'da 30 bin, Eskişehir'de 28 bin, Van'da 26 bin 700, Hatay'da 25 bin, İzmir'de 25 bin, Kayseri'de 25 bin, Antalya'da 23 bin, Balıkesir'de 20 bin, Manisa'da 18 bin konut yapılacak arsa geliştirildi.Arsa ve işyeri için dün başlayan başvuru süreci 7 Kasım'a kadar devam edecek. Arsalar için başvuru yapacakların gelirinin 16 bin liranın altında olması gerekiyor. Noter kurası sonucu kendilerine asıl ve yedek olarak arsa isabet etmeyenler ile arsa tahsisinden yararlanmaktan vazgeçen ve yedek listede sırası gelmeyenlerin başvuru bedeli iade edilecek. Kendilerine arsa tahsis edilenlerin ise ödemiş oldukları başvuru bedeli peşinat bedeline dahil edilecek.Arsa çıkması durumunda vatandaş bedelin 1/10'unu peşin, geriye kalanı 9 yılda tercihe göre aylık veya yıllık eşit taksitlerle ve faizsiz olarak ödeyecek. Arsa tahsisi yapılacak kişiden noter onaylı taahhütname alınacak. Banka sözleşmesi sonrasında peşinat dekontu, noter onaylı taahhütname teslim edilecek, tapu devri ipotekli ve takyitli olarak yapılacak. Müstakil ve müşterek arsalarda, tahsis tarihinden itibaren ilk yılda konut inşaatına başlanılması gerekiyor. İkinci yılda da inşaatların belirli bir kısmının tamamlanması şart.İşyerleri illerin nüfus ve ihtiyacına göre farklı sayılarda inşa edilecek. Buna göre, Ankara'da 1.000, İzmir'de 700, Bursa, Konya, Adana, Malatya, Gaziantep ve Şanlıurfa'da 500, Diyarbakır ve Kocaeli'de 450, Eskişehir, Kayseri ve Manisa'da 350, Mersin, Denizli ve Balıkesir'de 300, Van, Erzurum, Trabzon, Tekirdağ'da 250, Afyonkarahisar, Aksaray, Isparta, Çorum, Ordu, Sivas'ta 200, Şırnak'ta 150 ve Kastamonu'da 100 adet inşa edilecek.E-devlet üzerinden arsa başvuruları kademeli alınacak. TC kimlik numarasının son hanesi;* 0 olanlar 10 Ekim 2022 Pazartesi ve 11 Ekim 2022 Salı,* 2 olanlar 12 Ekim 2022 Çarşamba,* 4 olanlar 13 Ekim 2022 Perşembe,* 6 olanlar 14 Ekim 2022 Cuma,* 8 olanlar 15 Ekim 2022 Cumartesi günü başvuru yapabilecek.16 Ekim 2022 Pazar gününden itibaren ise herhangi bir sınırlama olmaksızın tüm vatandaşlar söz konusu hizmeti kullanarak başvurularını iletebilecek.