81 ilde fahiş fiyat denetimi

Döviz kurundaki düşüşün fiyatlara yansıyıp, yansımadığını tespit etmek için marketlerde denetim başlatan Ticaret Bakanlığı
ekipleri, ürün fiyatlarının ne zaman değiştiği ve raf ile kasa arasında fark olup olmadığını inceledi. Ekipler döviz kurunun düşmesinin ardından marketlerde fiyat farkını tespit etmek için denetim yaptı. Ankara
'daki marketi denetleyen Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Adnan Benli, "2021'de uygulanan ceza, her bir ürün için 10 bin 900 liradır. En fazla ceza da 109 bindir ancak yeni yılda ceza oranları yeniden değişeceği için bir ürün için en düşük ceza 14 bin 860 lira, en fazla 143 bin 860 lira ceza olarak uygulanacaktır. Bakanlığımızca özellikle döviz kuru nedeniyle yaşanan fiyat artışları nedeniyle 81 ticaret il müdürlüğümüz tarafından tüm ülke çapında denetimler devam edecektir" değerlendirmesini yaptı.
BELEDİYELER DEVREDE
Ticaret Bakanlığı ekiplerinin yanı sıra yurt genelinde birçok ilde beldiyeler de zabıtalar kanalıyla fahiş fiyat denetimlerini artırdı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, haksız kazanç sağlayanlara karşı son dönemlerde özellikle temel gıda ürünlerinde artan fahiş fiyatların önlenmesi adına gramaj, etiket, stokçuluk ve fiyat denetimi yaptı.
Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dâiresi Başkanlığı ekipleri de fahiş fiyat artışlarına yönelik il genelinde marketlerde fiyat denetimi yaptı.