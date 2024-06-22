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Giriş Tarihi: 22.6.2024

81 ile ücretsiz WiFi sundu

81 ile ücretsiz WiFi sundu
Türk Telekom 20 Haziran Dünya WiFi gününe özel 81 ildeki WiFi noktalarını kullanıcılarına ücretsiz sundu. Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Özden, "Ülkemizin 81 ilinde binlerce noktada güçlü altyapımız ve WiFi alanındaki tecrübemiz ile hayatı kolaylaştırıyoruz. Yenilikçi dijital servislerimiz ve yerli teknoloji girişimlerine yönelik adımlarımızla Türkiye'nin dijital dönüşümüne öncülük ediyoruz. Bu kapsamda 81 ili uçtan uca fiber internet ile donatıyor, kullanıcılarımızı WiFi hizmetlerimizle buluşturuyoruz" dedi. Özden, yenilikçi dijital servisleri ve yerli teknoloji girişimlerine yönelik adımlarıyla Türkiye'nin dijital dönüşümüne öncülük ettiklerini ifade ederek şöyle konuştu: "Yolcular İstanbul Havalimanı'nda WiFi hizmetlerimizden yararlanırken, uçuş esnasında da bu imkânı sürdürüyorlar. 81 ili uçtan uca fiber internet ile donatıyoruz."
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81 ile ücretsiz WiFi sundu
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