Giriş Tarihi: 29.1.2022

8.2 milyar $ çözüldü TL mevduat rekor kırdı OKTAY ÖZDABAKOĞLU

Fiyat istikrarının sağlanmasında kritik önem taşıyan TL’ye geçiş son sürat devam ediyor. 22 Aralık ile 25 Ocak tarihleri arasında döviz hesaplarında 8.2 milyar dolarlık çözülme yaşandı. TL mevduat 195 milyar arttı