8.2 milyar $ çözüldü TL mevduat rekor kırdı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 Aralık'taki Kabine Toplantısı'nın ardından açıkladığı Türk Lirası
'na geçişi teşvik eden düzenlemeler, Merkez Bankası
Başkanı Şahap Kavcıoğlu
'nun önceki gün dile getirdiği 'Liralaşma strateji" ile birlikte ete kemiğe büründü. 20 Aralık'ta dönüşümün fitilini ateşleyen Kur Korumalı TL hesaplara ilgi her geçen gün artarken, dolarizasyonda da son yılların en büyük çözülmesi yaşanıyor.
ŞİRKETLER DÖVİZ BOZUYOR
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun verilerine göre 22 Aralık'ta 261.6 milyar dolar olan döviz tevdiat hesaplarının büyüklüğü 25 Ocak'ta 253.4 milyar dolara geriledi. 1 ayda 8.2 milyar dolar azalan döviz hesaplarının büyüklüğü 7 Aralık'tan bu yana en düşük seviyeye geriledi. Bu dönemde vatandaş 3 milyar 254 milyon dolar, şirketler ise 4 milyar 910 milyon dolar bozdurdu. Bireylere ait döviz hesaplarının büyüklüğü 163.7 milyar dolardan 160.4 milyar dolara, şirketlerin döviz hesapları ise 97.9 milyar dolardan 93 milyar dolarla 20 Ağustos 2021'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.
TL MEVDUATTA REKOR ARTIŞ
Döviz hesaplarında hızlı bir çözülmenin yaşandığı bu dönemde TL mevduatta ise tarihin en yüksek seviyesine ulaşıldı. 22 Aralık'ta 1 trilyon 833 milyar lira olan TL mevduat hacmi, 25 Ocak itibarıyla 2 trilyon 28 milyar liraya çıktı. TL mevduatta 1 aylık dönemde yaşanan artış 195 milyar lira oldu.
KUR DÜŞTÜ, GÜVEN YÜKSELDİ
Aralık ayı ortasında 18.5 liraya kadar yükselen döviz kurunda, Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının ardından yaşanan düşüş süreci, ekonomiye güveni de 3 ayın zirvesine taşıdı. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre ekonomik güven endeksi ocakta, aralık ayına göre yüzde 2.7 artarak 100.8'e çıktı. Ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet ve perakende ticaret sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı. Tüketici güveni ocakta yüzde 6.2 arttı.
HEDEF KALICI İSTİKRAR
Döviz kurlarındaki atakları durdurmak, cari açığı dengeye getirerek enflasyonda kalıcı fiyat istikrarını sağlamak amacıyla uygulanmaya başlanan Türkiye Ekonomi Modeli ile "Liralaşma stratejisi" hayata geçirilirken, dezenflasyon sürecinin de kısa sürede başlaması öngörülüyor.
Geçen yılın son aylarında uygulamaya konulan Türkiye Ekonomi Modeli ile "Liralaşma stratejisi" çerçevesinde, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Türk Lirası'nın (TL) desteklenmesine yönelik geniş çapta önlemler alınıyor.
210 MİLYAR TL'LİK GEÇİŞ
Bakanlık ve TCMB tarafından yürütülen destekler kapsamında 26 Ocak itibarıyla bu hesaplarda, döviz hesaplarından dönüşen tutar 63.5 milyar lira olmak üzere toplam tutar 210.3 milyar lirayı aştı. Liralaşma stratejisi kapsamında, kur korumalı hesaplar ve dönüşüm yapılan hesaplar üzerinde stopaj oranı sıfır olarak belirlenirken, ihracatçı ve ithalatçı firmalara yönelik döviz satım ihaleleri düzenlenmeye başlandı. TL tasarrufun desteklenmesi için Bireysel Emeklilik Sistemi'ne devlet katkısı yüzde 25'ten 30'a çıkarıldı. Yatırım fonlarından elde edilen kazançların kurumlar vergisinden istisna edilmesi sağlanırken, ihracat ve imalat sanayi şirketlerine 1 puanlık kurumlar vergisi indirimi başlatıldı.
HAZİNE VE TCMB'DEN HAMLE
Bakanlık tarafından "Kur Korumalı Mevduat ve Katılma Hesabı (KKM)" ürünü uygulamaya alındı. 26 Ocak itibarıyla bu hesaplarda 146.7 milyar liralık bakiye, sistemde kayıtlı yaklaşık 453 bin gerçek kişi bulunuyor. Ayrıca TL'nin desteklenmesine yönelik olarak TCMB tarafından da döviz tevdiat hesaplarının ve döviz cinsinden katılım fonlarının hesap sahibinin talebi üzerine Türk Lirası vadeli hesaplara dönüşmesi halinde mevduat ve katılım fonu sahiplerine destek sağlanmasına ilişkin kararlar alınarak düzenleme yapıldı. 26 Ocak tarihi itibarıyla bu hesaplarda 46 milyar lirası gerçek, 18 milyar lirası tüzel kişilerden olmak üzere toplam 63.5 milyar liralık bakiye gerçekleşti. Bu sistemde 82 bini aşkın kişi kayıtlı bulunuyor.
YENİ DÜZENLEMELER YOLDA
Bakanlık ve TCMB tarafından yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılmasına yönelik çalışmalara da devam ediliyor.
Gelecek dönemde bireysel ve kurumsal yatırımcılara yönelik alternatif borçlanma enstrümanlarının ihraç edilmesi planlanıyor. Para ve maliye politikalarında güçlü koordinasyonun sağlanması, rekabeti ve verimliliği artırıcı yapısal politikaların hayata geçirilmesi yoluyla enflasyonun düşürülmesi hedefi doğrultusunda düzenli olarak toplanan Fiyat İstikrarı Komitesi bünyesinde fiyat hareketleri yakından izlenirken, para politikasının etkinliğinin sınırlı kaldığı arz şokları durumunda alınacak tedbirler gözden geçiriliyor.