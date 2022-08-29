831 bin haneye 427.9 milyon TL destek

Milyonlarca
ihtiyaç sahibinin
dört gözle beklediği,
Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip
Erdoğan'ın müjdelediği
15 milyar liralık "Türkiye Aile
Destek Programı" kapsamında ilk etapta
başvurusu onaylanan yaklaşık 831
bin haneye toplamda 427.9 milyon TL
ödeme gerçekleştirildi. Hane başına
aylık, 450-600, yıllık 5 bin 400 ila 7 bin
200 lira arasında destek verildi.
1.6 MİLYON HANEYE DESTEK
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye Aile Destek Programı'na bugüne kadar 4 milyon başvuru yapıldığını belirterek, "Bu kapsamda 1.6 milyon haneye hak sahipliği verildi. İlk aşamada başvurusu onaylanan yaklaşık 831 bin haneye toplamda 427.9 milyon TL ödeme gerçekleştirdik. Geriye kalan hanelerimize ise ödemelerimizi önümüzdeki süreçte yapacağız" dedi. İhtiyaç sahibi vatandaşa yönelik sosyal yardımlara bir yenisini daha eklediklerini belirten Yanık, "Türkiye Aile Destek Programımız ile gelişen ve büyüyen Türkiye'mizin refahını vatandaşlarımızla paylaşmaya devam ediyoruz. Bu doğrultuda 15 milyar TL'lik bir kaynağı vatandaşlarımızla buluşturmuş olacağız" ifadelerini kullandı.
HANE ZİYARETİ İLE TESPİT EDİLİYOR
ULUSAL Hane Ziyareti ile desteğe ihtiyacı olan aileler tek tek tespit edilecek. Ulusal Hane Ziyareti Programı ile düzenli veya süreli yardım programlarından faydalanan vatandaşların hanelerine, 4 ay boyunca düzenli ziyaretler gerçekleştiriliyor. İhtiyaçların yerinde tespit edildiği ailelerin durumlarına uygun modellerden faydalanmaları sağlanacak. Doğalgaz Tüketim Desteği programıyla da 4 milyon haneye 3 milyar lira destek verilecek.