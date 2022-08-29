831 bin haneye 427.9 milyon TL destek

Milyonlarcaihtiyaç sahibinindört gözle beklediği,CumhurbaşkanıRecep TayyipErdoğan'ın müjdelediği15 milyar liralık "Türkiye AileDestek Programı" kapsamında ilk etaptabaşvurusu onaylanan yaklaşık 831bin haneye toplamda 427.9 milyon TLödeme gerçekleştirildi. Hane başınaaylık, 450-600, yıllık 5 bin 400 ila 7 bin200 lira arasında destek verildi.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye Aile Destek Programı'na bugüne kadar 4 milyon başvuru yapıldığını belirterek, "Bu kapsamda 1.6 milyon haneye hak sahipliği verildi. İlk aşamada başvurusu onaylanan yaklaşık 831 bin haneye toplamda 427.9 milyon TL ödeme gerçekleştirdik. Geriye kalan hanelerimize ise ödemelerimizi önümüzdeki süreçte yapacağız" dedi. İhtiyaç sahibi vatandaşa yönelik sosyal yardımlara bir yenisini daha eklediklerini belirten Yanık, "Türkiye Aile Destek Programımız ile gelişen ve büyüyen Türkiye'mizin refahını vatandaşlarımızla paylaşmaya devam ediyoruz. Bu doğrultuda 15 milyar TL'lik bir kaynağı vatandaşlarımızla buluşturmuş olacağız" ifadelerini kullandı.ULUSAL Hane Ziyareti ile desteğe ihtiyacı olan aileler tek tek tespit edilecek. Ulusal Hane Ziyareti Programı ile düzenli veya süreli yardım programlarından faydalanan vatandaşların hanelerine, 4 ay boyunca düzenli ziyaretler gerçekleştiriliyor. İhtiyaçların yerinde tespit edildiği ailelerin durumlarına uygun modellerden faydalanmaları sağlanacak. Doğalgaz Tüketim Desteği programıyla da 4 milyon haneye 3 milyar lira destek verilecek.