84 bin kişi GES’lendi

ASKON'un Kayseri'de düzenlediği Kültepe Ekonomi Zirvesi'nde konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Gelire Endeksli Senetlere (GES) 6.6 milyar TL'lik talep geldiğini söyledi. Nebati, GES'e 83 bin 816 yatırımcının talep gösterdiğini belirtti. Hazine, 5 milyar TL'lik ihraç yapmıştı. Fiyat artışlarının vatandaşlara asgari düzeyde yansıması ve bunun hissettirilmesini en aza indirmek için gayret gösterdiklerini anlatan Nebati, şöyle konuştu: "Birinci sıradaki önceliğimiz enflasyon… Bu mücadeleden de Allah'ın izniyle galip geleceğiz. Gıda ve enerji fiyatlarında görülen artışlar, son dönemde enflasyonun gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeleri fark etmeksizin tüm dünyada tarihi yüksek seviyelerde seyretmesine neden oldu. Önümüzdeki dönemde de Gıda Komitesi ve Fiyat İstikrarı Komitesi'nde ilgili kurumlarla alacağımız proaktif kararlarla arz güvenliğini ve istikrarını güçlendirmeye ve enflasyonla mücadeleye kararlılıkla devam edeceğiz."Bütçenin ocak-mayıs döneminde 125 milyar lira fazla verdiğini hatırlatan Nebati, "Mayıs ayı vergi gelirleri artışında en büyük pay, bir önceki yıla göre yüzde 497 oranında artışla 148 milyar liralık tahsilata ulaşan kurumlar geçici vergisine ait oldu" diye konuştu. Ek bütçeyle merkezi yönetim bütçe ödeneklerinin 1 trilyon 81 milyar lira artırıldığını belirten Nebati, "Böylece vatandaşlarımızın hanelerinde tükettiği doğal gaz ve elektriği daha ucuz kullanabilmeleri, çiftçi, işçi, emekliler, çalışanlar ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın daha fazla yanında olabilmeyi, ülkemizin büyüme ve istihdam potansiyeline katkı sağlayacak yatırımları daha hızlı tamamlayabilmeyi amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı. Nebati, Türkiye'nin üretim, ihracat, istihdam ve makine teçhizatları yatırımlarında diğer ülkelerden pozitif ayrıştığını, uluslararası kuruluşların Türkiye'nin 2022 yılı büyüme tahminlerini yukarı yönde güncellediklerini ifade etti. Nebati, "2020'de 'Öldük, bittik yandık, işler bitecek, dükkanlar kapanacak, insanlar işsiz kalacak' dediler. 2021'de de aynı şeyi söylediler, halen söylemeye devam ediyorlar. Onlar söyledikçe biz çalışanlarımızın sayısı arttırıyoruz. Nisan 2020 salgının başladığı dönemden bugüne kadar sizlerin de katkısıyla 5 milyon ilave istihdam oluştu. Biz yürümeye, koşmaya, kazanmaya, kazandırmaya ve ülkemizin bayrağını en güçlü konumda taşımaya devam edeceğiz" dedi.NEBATİ, kredilerin tüketimden ziyade üretime yönlendirilmesini sağlamak üzere tüketici kredilerindeki makro ihtiyati tedbirleri sıkılaştırdıklarını belirtti. Bu kapsamda tüketici kredilerine ilişkin genel vade sınırını 50 ila 100 bin lira arasındaki krediler için 24 ay, 100 bin lira üzerindeki krediler için 12 ayda sınırlandırdıklarını dile getiren Nebati, makro ihtiyati duruşu bir adım daha ileriye taşımak ve kredilerin hızını büyüyerek talep eden enflasyona neden olmasını engellemek amacıyla dün itibarıyla BDDK'nin bazı ek düzenlemelere gittiğine dikkat çekti Nebati, "Bu ek düzenlemelerimiz ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımız tarafından da sürekli güncellenerek devam edecek" şeklinde konuştu.