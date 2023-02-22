85 milyon 348 bin dolar arttı! İsviçre’ye ihracat rekoru kırıldı

Türkiye, mücevher sektörü öncülüğünde İsviçre'ye tüm zamanların en yüksek ocak ayı ihracatını gerçekleştirdi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgilere göre, ocak ayında Türkiye'nin İsviçre'ye ihracatı yüzde 135,3 artışla 178 milyon 241 bin dolar düzeyine yükseldi.

Söz konusu rakamla İsviçre'ye tüm zamanların en yüksek ocak ayı dış satımı gerçekleştirilmiş oldu.

İsviçre, Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı 23. ülke olurken aynı zamanda geçen yılın aynı dönemine göre ihracatını en fazla artırdığı 6. ülke olarak da kayıtlara geçti.

Türkiye'nin söz konusu ülkeye dış satımı 102 milyon 493 bin dolar artış kaydetti.

İSVİÇRE'YE YAPILAN DIŞ SATIMDA MÜCEVHER SEKTÖRÜ ÖNCÜLÜK ETTİ

Türkiye'nin İsviçre'ye ihracatında sanayi bünyesindeki sektörler öne çıktı.

Ülkeye en fazla ihracat yapan 6 sektör sanayi bünyesindeki sektörler oldu.

Mücevher sektörü, ocak ayında 88 milyon 962 bin dolar tutarında ihracatla İsviçre'ye gerçekleştirilen dış satıma öncülük etti.

Mücevher sektörünü, 13 milyon 327 bin dolarla demir ve demir dışı metaller, 12 milyon 610 bin dolarla otomotiv endüstrisi, 8 milyon 429 bin dolarla hazır giyim ve konfeksiyon, 7 milyon 269 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 7 milyon 212 bin dolarla elektrik ve elektronik sektörleri izledi.

Ülkeye en az dış satımı ise 2 bin dolarla süs bitkileri ve mamulleri, 24 bin dolarla su ürünleri ve hayvansal mamuller, 148 bin dolarla gemi yat ve hizmetleri, 189 bin dolarla diğer sanayi ürünleri, 237 bin dolarla tütün sektörü gerçekleştirdi.

İHRACAT ARTIŞINDA DA MÜCEVHER SEKTÖRÜ BAŞI ÇEKTİ

Mücevher sektörü İsviçre'ye dış satımını ocak ayında 85 milyon 348 bin dolar artırarak ihracat artışında da başı çekti.

İhracat artışında mücevher sektörünü 2 milyon 541 bin dolarla otomotiv endüstrisi, 1 milyon 412 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 1 milyon 13 bin dolarla elektrik ve elektronik, 876 bin dolarla mobilya kağıt ve orman ürünleri izledi.

Bu arada İsviçre'ye ocak ayında mobilya kağıt ve orman ürünleri sektörü de 3 milyon 284 bin dolar tutarında dış satım yaptı.

İl bazında bakıldığında ülkeye en fazla ihracatı 135 milyon 86 bin dolarla İstanbullu şirketler yaptı.

İsviçre'ye, Kocaeli'nden 10 milyon 254 bin dolarlık, İzmir'den 5 milyon 849 bin dolarlık, Denizli'den 4 milyon 72 bin dolarlık, Bursa'dan 3 milyon 784 bin dolarlık ihracat yapıldı.

TİM verilerine göre, sektörlerin ocak ayında İsviçre'ye gerçekleştirdiği ihracat şöyle: