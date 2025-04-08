85 milyon farklı poliçe seçeneği sunacağız

Sigorta şirketlerinde yıllardan bu yana tutulan datalar yapay zekâ, süreç otomasyonu ve makine öğrenmesindeki gelişmeler ile artık daha anlamlı hale geldi. Ürünler bir yandan kişiye özgü terzi usulü hazırlanırken bir yandan da artık fiyatlandırmalar da kişiselleştirilebiliyor. Bu alana yatırım yapan firmalardan biri de Sompo Sigorta. Firmanın Genel Müdürü Fahri Uğur, artık 85 milyona özel poliçe hazırlama dönemine girdiklerini belirtti.

96 MODEL YENİLENECEK

"İlk geldiğimde yaptığım şeylerden biri kasko ürünlerini çeşitlendirmekti" diyen Uğur, "Herkesin tek kaskosu var. Böyle bir şey olmaz. Bütçe dostu kaskomuz var. Mini kaskomuz var. Prime kaskomuz var. Sigortayı alanın neye ihtiyacı olduğunu görmemiz ve ona göre ürün sunmamız lazım. İkinci önemli şey de 'ihtiyacı olan ürün bul ve bunu doğru fiyatlandır.' Orada da ayrı modeller var. 2024'ten bugüne 96 tane model yenilenecek. İstanbul için ayrı modellememiz var. Ağır ve ticari taraf için ayrı modeller var" dedi. Türkiye'de minibüs kaskosunda birinci olduklarına da değinen Uğur, "O kadar alt segmentler ayrılmış ki bu modeller kümesine tek model diye bakabiliyoruz. Ama altında küçük küçük modellerimiz var. Bunu tabi sadece kasko için düşünmemek lazım. Tüm segmentler için var. 85 milyon ihtiyaca 85 milyon fiyat çıkacak. 85 milyon ayrı ürün ve 85 milyon ayrı fiyat çıkacak" ifadelerini kullandı. Sigortanın Türkiye'nin en rekabet yoğun sektörlerinden biri olduğunu belirten Fahri Uğur, öngörülebilirliğin arttığı bir dönemde olduklarını söyledi.

PRİM YÜZDE 20 ARTIŞ GÖSTERDİ

Sektörde her zaman rekabet olduğunun altını çizen Uğur, şöyle devam etti: "Geçen sene oto sigortalarına bakıyoruz. Kaskonun büyümesi yüzde 31'de bitmiş. Bunun yüzde 12'si yeni poliçelerden geliyor. Ortalama primler yüzde 20 artmış. Enflasyon ne kadar arttı? Ama onun kendi enflasyonu ayrı. Burada bir sıkışma var mıdır? Olabilir. Ben bu sene bekler miyim? Bu sıkışmaya bakarak bekleyebilirim. Ama bu kadar çok şirketin olduğu bir yerde. Sektörde her zaman ölçeği büyütmek önemli olan."