85 ülkede 420 mağaza

Orka Holding Yönetim Kurulu Üyesi Onur Orakçıoğlu, Türk perakendesinin gücünü göstermek ve uluslararası büyüme stratejilerini yeni işbirlikleriyle güçlendirmek açısından MAPIC'in önemli bir platform olduğunu belirtti. "MAPIC, bizim açımızdan bu yıl da oldukça verimli geçti" diyen Orakçıoğlu, "Fuarın bizim için en önemli katkısı da dünyanın dört bir yanından gelen yatırımcılarla birebir temas kurabilme ve yeni pazar fırsatlarını değerlendirme imkânı sağlaması oldu. Sektörel dönüşümün nabzını tutan fuarda hem Türk moda endüstrisinin geldiği noktayı anlattık hem de perakendenin geleceğine yön veren teknolojik ve sürdürülebilir uygulamalarımızı tanıttık. Stratejik bir nitelik taşıyan bu yılki katılımımızda; özellikle Avrupa, Körfez ve Uzak Doğu yatırımcılarıyla B2B görüşmelerimiz oldu" diye konuştu. Fuarın kendilerine kazandırdığı iş hacmini yalnızca satış olarak değil, marka değerinin genişlemesi olarak da gördüklerini belirten Orakçıoğlu, "Bu doğrultuda MAPIC görüşmelerimiz, bizim için önümüzdeki üç yılda hedeflediğimiz mağaza açılışlarına ve ek iş hacmine doğrudan zemin hazırlıyor" dedi.Yurtdışı operasyonlarıyla ilgili de bilgi veren Orakçıoğlu, lüks erkek giyimde 85 ülkede 420 mağazaları olduğunu, Türk sermayesiyle elde edilmiş en geniş ağa sahip olduklarını belirterek, şöyle konuştu: "Gelecek yıl bu sayıyı ABD, İngiltere, Fransa gibi gelişmiş pazarlarda daha da büyüterek sürdürmeyi hedefliyoruz. Latin Amerika, Japonya ve Körfez ülkelerinde de güçlü bir genişleme stratejimiz söz konusu. ABD'de Miami ve New York'ta yeni lokasyonlarımız devreye girecek. New Jersey'de kuracağımız lojistik merkezimizle de omnichannel operasyonlarımızı Amerika geneline yayacağız."