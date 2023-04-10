8’inci Uluslararası Orta Doğu Sempozyumu’na TÜBİTAK desteği

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından yürütülen "2223-B Yurt İçi Bilimsel Etkinlik Düzenleme Desteği" kapsamında desteklenmeye hak kazanan proje bu yıl, "Beklentiler ve Belirsizlikler Sarmalında Orta Doğu" teması ile düzenlenecek. Sempozyuma, daha önceki yıllarda olduğu gibi yerli ve yabancı olmak üzere konuyla ilgili çok sayıda akademisyen ve uzman kişilerin katılması bekleniyor.

SEMPOZYUMA İLGİ YÜKSEK

Sempozyum, İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Siyasal ve Sosyal Araştırma Merkezi (İGÜSAM) öncülüğünde; Diplomasi Vakfı, ODAP (Orta Doğu, Avrasya, Asya-Pasifik Araştırmaları Platformu), TASCA (Türk-Arap-Afrika Stratejik İş Birliği Konseyi) ve MOKHA Stratejik Araştırmalar Merkezi gibi birçok ulusal ve uluslararası paydaşın organizasyonunda gerçekleşecek. Yedi yıldır organizasyona ev sahipliği yapan İGÜ, bu yıl 24-25-26 Ekim 2023 tarihlerinde Orta Doğu Sempozyumu'nu 8'inci kez düzenleyecek.

Orta Doğu'daki beklenti ve belirsizlik sarmalının nedenlerine ışık tutmak; bilimsel tartışma ortamı oluşturarak bölge aktörlerinin siyasal problemlerine yönelik çözüm arayışlarına yeni açılımlar sunulması hedefiyle düzenlenen sempozyuma, farklı ülkelerden seçkin akademisyenler katılım sağlayacak.

Sempozyuma daha önceki yıllarda olduğu gibi yine ulusal ve uluslararası kurumlardan yüzlerce araştırmacının katılması bekleniyor. İlgi duyan araştırmacılar sempozyum hakkındaki detaylı bilgiye üniversitenin ilgili web adresi üzerinden ulaşılabilecek.