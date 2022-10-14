9 ayda 1 milyon ev satıldı

Kredilerin sınırlandırılması ve artan konut fiyatları satışları da etkiledi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre eylül ayında konut satışı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22.9 azaldı ve 113 bin 402 oldu. Ancak yılın ilk 9 ayında ise yüzde 11.4 artışla 1 milyon 57 bin 193 konut sahibini buldu. Geçen ay sıfır konut satışı yüzde 18.2 azalarak 35 bin 954 oldu ve böylece toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı yüzde 31.7 oldu.İkinci el konut satışları eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24.9 azalış göstererek 77 bin 448 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı yüzde 68.3 olarak gerçekleşti. Kredi imkânlarının sınırlandırılması düzenlemesi rakamlara yansıdı. Türkiye genelinde kredili satış eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 43 azaldı ve 16 bin 970 oldu. Toplam konut satışları içinde kredili satışların payı yüzde 15'e kadar düştü. Peşin, senet gibi diğer konut satışları da yüzde 17.8 azalarak 96 bin 432'ye geriledi.Yabancılara yapılan konut satışları eylülde bir önceki aya göre yüzde 23.8 azalarak 5 bin 49 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı bin 795 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla bin 585 konut satışı ile Antalya ve 335 konut satışı ile Mersin izledi. Türkiye'den ev alan yabancılar sıralamasında nisan ayında zirveye yerleşen Ruslar, yerini koruyor. Ruslar eylülde Türkiye'den bin 196 konut satın aldı. Rusya vatandaşlarını 592 konut ile İran vatandaşları izledi. Ocak-eylül döneminde yabancılara yapılan satış bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 32.5 artarak 49 bin 644 oldu.Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Başkanı Altan Elmas, alıcıların yeni konut kampanyasını beklediğine dikkat çekti. Elmas, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Murat Kurum, orta ve üst gelir grubu için planlanan konut kampanyasının kasım ayında devreye gireceğini duyurdu. Kampanyaya yönelik büyük beklenti oluştu ve satışlar çok yavaşladı. Sektör olarak, kampanyanın kasım başında başlatılmasının iyi olacağını düşünüyoruz" dedi.