9 aylık dönemsel fındık ihracatında yüzde 25 artış yaşandı

Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Fındık ve Fındık Mamulleri Sektör Komitesi Başkanı Mehmet Cirav; 9 aylık ihraç sezonunda Ülkemizden 124 ülkeye ihracat yapıldığını belirterek, en çok ihracat yapılan ilk 3 ülkenin geleneksel ihraç pazarlarımız olan Almanya, İtalya ve Fransa'nın olduğunu, 4 ve 5 inci sırada yer alan Polonya ve Çin Halk Cumhuriyeti'ne yönelik ihracatımızda ise yüksek oranlı artış yaşandı. 2023 yılının ilk 5 ayında yapılan fındık ihracatının 126 bin 561 Ton olduğunu ve karşılığında da 1 Milyar 18 Milyon 752 Bin ABD doları tutarında döviz girdisi sağlandığını belirtti.

Fındık ihraç sezonunun 9 aylık döneminde Trabzon ilinden 62 bin 275 ton fındık ihracatı karşılığında 489 milyon 969 bin dolarlık döviz girdisi sağlandığını belirten Cirav, yıllık bazda ise Ocak-Mayıs dönemi olan yılın ilk 5 aylık ihracatın 38 bin 292 ton karşılığı 324 milyon 93 bin dolara ulaştığını, toplam fındık ihracatının yaklaşık yüzde 32'lik kısmının Trabzon ilinden gerçekleştirildiğini belirtti.

DKİB Fındık ve Fındık Mamulleri Sektör Komitesi Başkanı Mehmet Cirav; piyasalarda tartışılmaya başlayan yeni sezon fındık rekoltesi ile ilgili tahminleri gerçekçi bulmadıklarını ,çünkü henüz fındık bahçelerinde inceleme yapılmadığı gibi, en önemli unsur olan önümüzdeki aylarda hava sıcaklıklarının fındık mahsulü üzerinde önemli etkisinin olabileceğini kimsenin dikkate almadığını, gerçekçi rekolte tespitlerinin ancak Temmuz ayı son haftalarında yapılabileceğini belirtti.

Fındıkta üreticinin acilen bahçelerde bakım ve yenileme çalışmalarına ağırlık vermesi ve iklim değişikliğinden kaynaklı olumsuzlukları da dikkate alarak verimi artırıcı çalışmalar yapmasının çok önemli olduğuna vurgu yapan Cirav, aksi takdirde verimin düşmesi sonucu üreticinin kayıplarını fiyat artışları ve yüksek fiyata odaklanarak çözmeye çalışacağının bunun da fındık tarımına büyük zarar vereceğini ifade etti. Tüm dünyada olduğu gibi tarımsal ürünlerde üreticinin kaliteli ürün üretimine dönük desteklendiğini de belirten Cirav, Ülkemizde de tarımsal desteklemelerin kaliteli üretime odaklı verilmesi gerektiğini ifade etti.