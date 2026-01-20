Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri 9 bin 750 dekar tarım arazisine can suyu olacak! Bakan Yumaklı Yamaç Barajı'nda su tutulduğunu duyurdu
Giriş Tarihi: 20.01.2026 11:57 Son Güncelleme: 20.01.2026 12:03

9 bin 750 dekar tarım arazisine can suyu olacak! Bakan Yumaklı Yamaç Barajı'nda su tutulduğunu duyurdu

9 bin 750 dekar tarım arazisine can suyu olması beklenen Bingöl Yamaç Barajı'nda su tutuldu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "975 kişiye istihdam sağlayacak, ekonomimize yıllık 77 milyon lira katkı sunacak" dedi.

AA
9 bin 750 dekar tarım arazisine can suyu olacak! Bakan Yumaklı Yamaç Barajı’nda su tutulduğunu duyurdu
  • ABONE OL

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bingöl için önemli bir gelişmeyi duyurdu. 255 milyon lira yatırımla hayata geçirilen Bingöl Yamaç Barajı su tutmaya başladı.

9.750 DEKAR ARAZİYE CAN SUYU OLACAK

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Yamaç Barajı projesinin bölge ekonomisine çok yönlü faydalar sunağını açıkladı:

- 9.750 dekar tarım arazisi sulanacak
- 975 kişiye istihdam imkanı sağlanacak
- Ekonomiye yıllık 77 milyon lira katkı sunulacak
- Bölge çiftçilerine sürdürülebilir sulama olanağı getirilecek

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Bingöl'ün bereketine bereket katacak bir müjdemiz var. 255 milyon TL yatırımla Bingöl'e kazandıracağımız Yamaç Barajı'nda su tutuldu.

  • 9 bin 750 dekar tarım arazisine can suyu olacak baraj;
  • 975 kişiye istihdam sağlayacak,
  • Ekonomimize yıllık 77 milyon TL katkı sunacak.

Hayırlı, bereketli olsun.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
9 bin 750 dekar tarım arazisine can suyu olacak! Bakan Yumaklı Yamaç Barajı'nda su tutulduğunu duyurdu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz