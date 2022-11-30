90 bin genç ilk işine KOSGEB ile başladı

KOSGEB, Nisan 2021'de Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı'nı başlattı. İmalatçı KOBİ'lere yönelik olarak tasarlanan programın ilk iki fazında imalat sektörüne odaklanıldı. Bu iki dönemde 12 bin işletmeye 367 milyon liralık işletme sermayesi desteği verildi.İmalat sektörünün yanı sıra hizmet ve ticaret sektörleri de programa dahil olurken, gençlerin istihdamına yönelik bir kurguya geçildi.Son 12 aydaki ortalama istihdamını koruyan ve alacağı ilave personeli 12 ay boyunca çalıştırma taahhüdünde bulunan işletmeler, programa başvurmaya başladı. Mikro işletmelerin 2, küçük işletmelerin de 5 personele kadar yararlanabildiği programın 3'üncü döneminde 100 bin lira olan destek tutarı, 4'üncü fazda 125 bin liraya çıkartıldı.Genç, yeni mezun ve kadın istihdamını hedefleyen programda, belirlenen sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler, 1981 yılı ve sonrası doğumlu, daha önce hiç çalışmamış veya son 3 yılda 6 aydan fazla çalışmamış olan yeni personeli istihdam edebiliyor. Destekten, üniversite mezunlarının yanı sıra meslek lisesi, teknik lise veya mesleki ve teknik lise mezunu olan kişileri istihdam eden işletmeler yararlanabiliyor.Desteği kullanan işletmeler, ilk 24 ay bir ödeme yapmayacak. Sonraki 24 ayda 6 eşit taksitle KOSGEB'e geri ödemede bulunacak. Geri ödemede, herhangi bir faiz veya komisyon alınmayacak. Desteğin ilk geri ödeme taksitleri Eylül 2024'te başlayacak.Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda destek programında gelinen son aşamayı anlattı. KOSGEB olarak yılbaşından bu yana KOBİ'lere 8.3 milyar lira kaynak sağladıklarını ifade eden Bakan Varank, "Bu kaynağın yaklaşık 7 milyar lirasını, Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı kapsamında 47 bin 500 işletmeye aktardık. Meslek lisesi ya da üniversiteden yeni mezun 90 bin genç, KOSGEB'in bu programı sayesinde ilk kez istihdam edildi" dedi.