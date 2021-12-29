%90 fiberleşme hedefine yıl bitmeden ulaştık

Türk Telekom
CEO'su Ümit Önal
, Türkiye
'nin dijital dönüşümüne liderlik ettiklerini belirterek, bu sorumlulukla teknolojinin iyilik ve faydaya dokunduğu işleri hayata geçirmeyi sürdürdüklerini söyledi.
18 MİLYAR DOLAR YATIRIM
Önal, Türkiye'nin dört bir yanını hızlı internetle tanıştırmak ve internet kullanımını uluslararası gelişmişlik seviyesine çıkarmak hedefiyle çalışmalarına devam ettiklerine işaret ederek, Türk Telekom'un 2005'ten bu yana Türkiye'nin dijital dönüşümüne yaptığı yatırım miktarının, 2021 yılı 3. çeyrek itibarıyla 18.1 milyar doları aştığını anımsattı. Önal, Türkiye'nin teknolojik ve dijital dönüşümüne odaklandıkları bu süreçte sabit tarafta özellikle fiber, mobilde LTE ve altyapı başta olmak üzere tüm iş kolları için yaptıkları yatırımları 10 yılda iki kattan fazla artırdıklarını söyledi.
28.9 MİLYON FİBER HANE
Önal, şunları kaydetti: "2021 yılı 3. çeyreği itibarıyla baz istasyonlarımızın yaklaşık yüzde 45'i fiberle bağlı durumda. Türkiye'nin dört bir yanını fiber ağlarla ördük. 2021 yılında yapacağımız yatırımlarla Türkiye'nin altyapıdaki fiberleşme oranını yıl sonuna kadar yüzde 90'lar seviyesine ulaştırmayı hedeflediğimizi söylemiştik. Gururla söyleyebilirim ki, henüz yılı bitirmeden bu hedefe ulaşmış durumdayız. 5G için mobil teknolojilere olduğu kadar fiber yatırımlarına da aralıksız devam ediyoruz.İnsanı merkeze alan yaklaşımımızla herkesi 'Değerli Hissettirmek' amacıyla hizmetlerimizi sürdürürken, Sayın Cumhurbaşkanımızın internet hızlarının artması ve fiberin yaygınlaştırılması için koyduğu hedefi ödev olarak üstleniyor, artan yatırımlarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Bu yaklaşımla fiber altyapımızı Türkiye'nin her köşesine taşıyarak, 2021 Eylül sonu itibarı ile fiber ağımızı 353 bin kilometreye çıkardık. Hızla yaygınlaşan fiber altyapımız ile birlikte, geçen yılın 3. çeyreğinde 25 milyon olan fiber hane kapsamamız da 2021'in 3. çeyreği itibarıyla 28.9 milyonu geçti."
TEKNOLOJİ İHRAÇ EDECEK
5G konusundaki Ar-Ge çalışmalarının, Argela
ve Netsia gibi grup şirketleri aracılığıyla yıl boyu tüm hızıyla devam ettiğini aktaran Önal, Silikon Vadisi
'nde dünyanın sayılı teknoloji şirketlerinden Juniper Networks
ile önemli işbirliğine imza attıklarını hatırlattı. Argela ve Netsia ile birlikte, 5G, şebeke dilimleme, fiber optik ağlar, blockzincir, veri analizi ve radyo erişim şebekesini kapsayan alanlarda dünyaca kabul görmüş 56 adet patentleri olduğunu bildiren Önal, "Ayrıca kısa süre önce dünyanın önde gelen teknoloji çözümleri şirketlerinden Net Insight ile 5G'de çığır açacak bir iş birliğine imza attık. Bu iş birliği ile mobil operatörler, 5G'nin ihtiyaç duyduğu, yatırım maliyetlerini önemli oranda düşürecek ve servis sürekliliğini artıracak bir 'zaman ve frekans senkronizasyonu çözümü' elde edecekler. Türk Telekom olarak dünyaya teknoloji ihraç etme konusundaki kararlığımızı sürdürüyoruz" dedi. Ümit Önal, 2022 yılında sektörün önündeki en önemli konuların, akıllı bağlantı çağının temel direği 5G ve onu destekleyecek fiber altyapıyı yaygınlaştırmak, siber güvenlik ve sürdürülebilirlik olduğunu söyledi.
TÜM KURUMLARIN YANINDAYIZ
4G'den yaklaşık 20 kat hızlı olan 5G'ye geçişle birlikte iletişim servis sağlayıcılarının rolünün daha da önem kazanacağını kaydeden Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, "Teknolojik dönüşüm süreci, üretkenliği, sürdürülebilirliği, verimliliği ve genel refah seviyesini artırarak sosyoekonomik düzeyi güçlendirmede önemli bir rol oynayacak. 5G, akıllı bağlantı çağının temel direği olacak. 2022'de de Türk Telekom olarak, Türkiye'nin dijitalleşme yolculuğuna rehberlik etmeyi sürdüreceğiz. Savunmadan sağlığa, eğitimden enerjiye, sanayiden siber güvenliğe, farklı alanlarda dışa bağımlılığı azaltan yerli ve millî teknolojilerimizle KOBİ'lerden ülkemizin en büyük şirketlerine kadar tüm kurumların yanında olacağız" diye konuştu.