90 milyar doları aştı! İstanbullu şirketlerin ihracatı artışta

EN FAZLA İHRACAT ARTIŞINI DA İSTANBULLU ŞİRKETLER YAPTI

Bu yılın 11 ayında en fazla ihracat artışını İstanbullu şirketler gerçekleştirdi. İstanbullu şirketlerin dış satımı, Ocak-Kasım 2022'de geçen yılın aynı dönemine göre 10 milyar 617 milyon dolar arttı.

İstanbul'u, 2 milyar 510 milyon dolarla Kocaeli, 1 milyar 965 milyon dolarla Ankara, 1 milyar 659 milyon dolarla İzmir, 753 milyon 220 bin dolarla Bursa, 520 milyon 520 bin dolarla Adana, 506 milyon 540 bin dolarla Gaziantep, 373 milyon 958 bin dolarla Mersin, 264 milyon 488 bin dolarla Kayseri ve 261 milyon 330 bin dolarla Konya izledi.

Söz konusu dönemde Adana 2 milyar 744 milyon dolar, Mersin 2 milyar 666 milyon dolar, Kayseri 2 milyar 871 milyon dolar ve Konya 2 milyar 970 milyon dolar tutarında ihracat yaptı.