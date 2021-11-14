90’dan fazla ülkeden kısa filmler Cineshort’ta

Cineshort
'un bir boşluk ve ihtiyaçtan doğduğunu belirten girişimin kurucu ortakları Hasan Celil Tombul ve Yağmur Tuğçe Kaya, yaşadıkları deneyimi şöyle anlattı: "Yaptığımız kısa filmlerin kitlelere ulaşmasında sorun yaşadık. Üstelik insanların kısa içerikler izlemek istediklerini biliyorduk. Aklımıza ilk olarak 'Kesin bunu başkaları çözmüştür, filmimizi verelim yayınlasınlar' fikri geldi. Ancak öyle bir şey olmadığını gördük. Zaman içinde farklı ülkelerden yönetmenlerle konuştukça bunun küresel bir sorun olduğunu fark ettik. 'Bunu neden biz yapmayalım' dedik ve harika bir ekip oluşturduk. Bugün Cineshort, henüz erken aşama bir girişim olmasına rağmen 90'dan fazla ülkeden içerik aldı ve tamamını alt yazılı mobil uygulamasından yayınlıyor."
HER AN HER YERDE
Güçlü bir kişiselleştirme sistemi geliştirdiklerini söyleyen ortaklar, "'Biz bir mobil uygulama ürünüyüz ve insanların durakta otobüs veyasıra beklerken, yemek yerken her yerde ufak anlarına hitap ediyoruz" dedi. Dolayısıyla hitap ettikleri topluluğun uzun uzun film aramasını istemediklerini söyleyen Tombul ve Kaya şunları kaydetti: "En doğru kişiselleştirme sistemiyle kişiye kaç dakikası varsa ona göre en iyi filmi sunuyoruz. Bu da bizi diğerlerinden ayrıştırıyor. Daha önce hiçbirimizin iş tecrübesi yoktu, medya dünyasını bilmiyorduk, üstelik küresel ölçekte bir iş yapmaya çalışıyorduk ve kelimenin tam anlamıyla hiç paramız yoktu. Bunu anlattığım zaman insanlar 'Hadi canım, az da olsa vardır paranız' gibi algılıyor ama tam anlamıyla sıfırdık. Melek gibi insanlardan mentorluklar alarak başladık, sonra aldığımız desteklerle çok çalıştık. Halen yolun çok başındayız, çok çalışıyoruz."
HEDEFİMİZ YURTDIŞINDA BÜYÜMEK
Cineshort ekibi, bundan sonraki hedeflerini de şöyle anlattı: "Biz kısa ve orta vadeli hedefler için çalışıyoruz. Başta Batı Avrupa olmak üzere çeşitli bölgelerde büyüyeceğiz. Tüm emeğimizi, tüm stratejimizi, tüm yol haritamızı Cineshort'un global bir platform olmasına odaklamış durumdayız. Bu yolculukta Workup Girişimcilik Programı'na dahil olarak alanında uzman mentorların desteğinin yanı sıra, İş Bankası ve grup şirketleri ile iş geliştirme fırsatı da elde etmiş olduk. Hedefimize ulaşma konusunda emin adımlar ile ilerliyoruz."