9.1 milyar dolarlık ihracat yaptık

AK Parti 23'üncü kuruluş yıldönümünü kutlarken, iktidarda atılan tohumlar da meyve verdi. Türkiye yüksek teknolojili ürünlerin üretim ve ihracında destan yazmaya başladı. Parlamentoda yazılı soru önergesi yanıtlayan Sanayi ve Ticaret Bakanı Fatih Kacır, 2002-2024 döneminde inşa edilen sürdürülebilir ve rekabetçi üretim altyapısına ilaveten oluşturulan esnek ve çevik Ar-Ge ve inovasyon ekosistemi vasıtasıyla önemli bir paradigma değişimi olduğunu bildirdi. Türkiye'nin paradigma değişimi ile yerli ve milli otomobil, İHA, SİHA, uzay, havacılık ve savunma sanayi ürünlerini üretip ihraç eder hale geldiğine dikkat çeken Kacır, "Türkiye'nin 2002'de ihracatı 36 milyar dolar iken bugün sadece yüksek teknolojili ürün ihracatında 9.1 milyar dolara ulaştı" dedi. Kacır, orta-yüksek teknolojili ürünlerin ihracattaki payının 22 yıl içinde yüzde 30.5'ten yüzde 40.3'e çıktığının altını çizdi. Kacır, düşük teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki yerinin ise 2002'de yüzde 46.8 iken yüzde 30.9'a gerilediği kaydetti.Kacır, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte devreye alınan Milli Teknoloji Hamlesi'nin yüksek teknolojiye sahip küresel ürünlerin üretilmesinde kilometre taşı olduğuna dikkat çekerek, "Ülkemiz yüksek teknolojiyle katma değer üreterek büyümeye devam etmektedir. Son 10 yılın sanayi üretim endeksi verileri incelendiğinde en hızlı yükselişin ileri teknoloji üretiminde olduğunu görülmektedir" ifadelerini kullandı. Kacır, iddia edilenin aksine Türkiye'nin imalat sanayinde, katma değer oranları önemli imalat sanayi sektörlerine sahip ülkelerle yarışacak düzeyde olduğunun altını çizdi. Kacır, imalat sanayi katma değer oranının Türkiye için yüzde 38.6 iken Çin'de yüzde 25.5, İtalya'da yüzde 31.7, Almanya'da yüzde 39.1 olduğunu bildirdi.