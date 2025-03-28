9.3 milyar dolarlık yatırım 20 binden fazla istihdam

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'ye yapılacak toplam 9.3 milyar dolarlık büyük ölçekli yatırımla cari dengeye yıllık 12 milyar dolar katkı sunulacağını bildirdi. Kacır, sosyal medya hesabından, HIT30 Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında büyük ölçekli sanayi yatırımları yapacak firmalara ilişkin paylaşım yaptı. Edirne'den Samsun'a, Bilecik'ten Sivas'a 15 şehirde hayata geçecek büyük ölçekli sanayi yatırımlarının Türkiye'ye güç katacağını belirten Kacır, "Chery, Samsun'a 1 milyar dolarlık yeni nesil araç üretim ve tedarik sanayi kampüsü yatırımı gerçekleştirecek. Karesi Polyester ve Petrokimya Sanayi, Balıkesir'e 1.4 milyar dolar değerinde saf tereftalik asit üretimine ilişkin yatırım yapacak. Türkiye, yenilikçi teknolojilerde ve hammadde arz güvenliğinde yükselişini sürdürecek. 9.3 milyar dolar yatırımla, 20 binden fazla istihdam sağlanacak" dedi.